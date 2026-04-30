Zequila, Santarelli e il soprannome 'Er Mutanda': polemiche dopo Belve

Nella puntata di Belve andata in onda il 30/04/2026, un momento di leggerezza tra la conduttrice e la sua ospite ha riportato al centro dell’attenzione il nome di Antonio Zequila. Durante l’intervista a Elena Santarelli, Francesca Fagnani ha evocato un soprannome che da tempo circola tra i media: “Er Mutanda”.

La battuta ha scatenato una reazione a catena, con Santarelli pronta a giustificare il soprannome e Zequila che ha subito preso le distanze in modo netto.

La scena in studio e le parole di Santarelli

Nel corso dell’incontro, Elena Santarelli ha ricordato l’episodio in cui avrebbe coniato quel nomignolo, difendendo la propria versione con tono irriverente ma anche quasi scherzoso.

Santarelli ha contrapposto il soprannome alternativo “Mr Cashmere” all’immagine del costume indossato in televisione, sottolineando come il gesto fosse più un vezzo da reality che una definizione seria della persona. In quel passaggio si percepisce l’intento di stemperare la critica con l’umorismo, pur riconoscendo la forza dell’immagine che ha poi accompagnato Zequila sui social.

La giustificazione e il tono

Con toni colloquiali Santarelli ha cercato di spiegare il contesto: la scelta del costume e l’effetto che ha prodotto in un format come L’Isola dei Famosi. Ha ammesso che il look poteva sembrare eccessivo ma ha anche rivendicato la propria buona fede, arrivando a dichiarare che l’intenzione poteva essere stata persino portatrice di fortuna per l’attore. In questa parte dell’intervista emergono concetti eterogenei: da un lato la leggerezza televisiva, dall’altro la percezione pubblica costruita attorno a un’immagine.

La replica di Antonio Zequila e la posizione pubblica

A contatto con i giornalisti di FanPage, Antonio Zequila ha risposto con un messaggio molto chiaro: il soprannome non gli appartiene e si è dissociato dalla definizione. Ha anche ringraziato Francesca Fagnani per la menzione in prima serata, ma ha precisato di identificarsi piuttosto con un’immagine diversa, richiamando l’idea di uno stile più elitario e meno grottesco. Nella sua dichiarazione pubblica ha espresso disgusto per il termine e per chi lo circola, ribadendo la propria identità legale: Antonio Zequila rimane il nome sotto l’anagrafe, e il soprannome è considerato estraneo.

Il diritto di replica: un’intenzione poi ritirata

In passato Zequila aveva chiesto il diritto di replica in occasione di altre controversie televisive, citando un precedente con Adriano Pappalardo in cui aveva risposto a provocazioni ritenute offensive. Per l’episodio di Belve, però, l’attore ha scelto di non insistere con la replica formale: ha spiegato che il diritto di replica è uno strumento pensato per correggere informazioni false, ma ha deciso di lasciar correre in questo caso, preferendo non alimentare ulteriori polemiche sul programma di quella stagione.

Il dibattito si allarga: beneficenza e il caso Ferragni

Oltre alla questione del soprannome, durante la stessa intervista Elena Santarelli ha toccato un tema più ampio: la trasparenza nelle iniziative di beneficenza. Santarelli ha espresso delusione nei confronti di Chiara Ferragni e delle persone che hanno ruotato attorno a un episodio noto come il Pandoro-Gate, chiedendo maggiore chiarezza per rispetto di chi lavora nel volontariato. La critica non è stata diretta solo alla singola figura pubblica, ma all’idea che la notorietà debba tradursi in soluzioni concrete e controllabili per progetti di solidarietà.

Implicazioni oltre la polemica

Il passaggio su beneficenza e ricerca ha amplificato la discussione, spostandola dal gossip verso temi di responsabilità pubblica: Santarelli ha ricordato che chi ha una platea ampia ha anche una capacità di indirizzare risorse e attenzione, soprattutto quando si parla di malattie che coinvolgono i figli e le famiglie. In questo senso la polemica con Ferragni è stata usata per sollevare questioni etiche e operative, richiamando la necessità di trasparenza nelle raccolte e nelle collaborazioni solidali.

Conclusioni e possibili sviluppi

Lo scambio di battute in tv ha riportato in primo piano nomi e vecchie ruggini, ma ha anche aperto riflessioni più serie sul rapporto tra immagine pubblica e responsabilità. Nel frattempo si rincorrono le voci su possibili inviti di Antonio Zequila a futuri cicli di Belve, dato che la conduttrice sembra intenzionata a chiamare figure che possano dare risposte e sorprese. Che si tratti di ironia, dissociazione o confronto su temi sociali, l’episodio conferma come un singolo battuta televisiva possa avere ricadute assai più ampie.