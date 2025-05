Un annuncio che ha fatto scalpore

Il 2 maggio è stato un giorno da ricordare per il mondo del gossip italiano. Giulia De Lellis e Tony Effe hanno ufficializzato l’arrivo della loro prima figlia, Priscilla, attraverso un post su Instagram. La notizia ha scatenato un’ondata di reazioni tra fan e amici, ma ciò che ha colpito di più è stato il commento di Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, che ha lasciato un cuore rosso sotto i post della coppia.

Questo gesto ha sorpreso molti, considerando i precedenti rapporti tesi tra le due influencer.

Le tensioni tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

La rivalità tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis non è un mistero. Le due influencer hanno avuto un passato turbolento, culminato in un episodio che ha portato a un allontanamento. Giulia, in un’intervista, ha rivelato che Chiara aveva smesso di seguirla dopo un commento che lei aveva fatto su una battuta di Selvaggia Lucarelli riguardante il marito di Chiara. Questo episodio ha creato un gelo tra le due, con Giulia che ha cercato di chiarire la situazione senza successo.

Il significato del gesto di Chiara

Il cuore rosso lasciato da Chiara Ferragni sotto i post di Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe sembrare un semplice gesto di congratulazioni, ma in realtà rappresenta molto di più. Potrebbe essere interpretato come un tentativo di ricucire i rapporti e di mettere da parte le divergenze passate. In un’epoca in cui le rivalità tra influencer sono all’ordine del giorno, questo gesto potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di collaborazione e rispetto reciproco. I fan, tuttavia, rimangono scettici, considerando la storia complessa tra le due.