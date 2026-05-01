È stato trovato il corpo della piccola Sharon, bimba di 5 anni scomparsa in Australia. Il presunto killer è stato arrestato.

Il corpo della piccola Sharon, bimba di 5 anni scomparsa in Australia, è stato trovato. Le autorità hanno arrestato Jefferson Lewis, di 47 anni, sospettato dell’omicidio della piccola.

Trovato il corpo della bimba scomparsa in Australia: arrestato il presunto assassino

È stato trovato il corpo della piccola Sharon, la bimba di 5 anni scomparsa da cinque giorni ad Alice Springs, in Australia.

Le autorità hanno arrestato Jefferson Lewis, di 47 anni, sospettato dell’omicidio della bambina. La notizia dell’omicidio ha scatenato la rabbia della comunità aborigena a cui apparteneva la piccola per l’insicurezza in cui vivono e per il trattamento subito dal sistema giudiziario.

Anche l’assassino è membro della comunità aborigena e ha precedenti per crimini violenti.

Pochi giorni prima della scomparsa era stato rilasciato, come riportato da Abc News. Dopo il suo arresto ci sono stati episodi di violenza davanti all’ospedale, dove sembra che sia stato portato. Un’auto della polizia è stata incendiata e gli agenti sono stati colpiti con pietre lanciate da centinaia di persone radunate sul luogo.

L’autopsia sul corpo della piccola dovrebbe essere effettuata nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Bimba scomparsa in Australia, trovato il corpo: la ricostruzione

La bambina era scomparsa nella tarda serata dello scorso sabato da una casa nel campo aborigeno di Old Timers/Ilyperenye. Il corpo è stato trovato a cinque chilometri dal ruolo e le autorità pensano che sia Lewis abbia rapito e ucciso la bambina. Il 29 aprile è stata ritrovata la biancheria intima della piccola e dalle analisi sono stati trovati due profili di dna, ovvero quello della bimba e quello di Jefferson.

“So che sei in cielo con il resto della famiglia, con Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Io e tuo fratello ti incontreremo un giorno. Sarà davvero difficile vivere il resto della nostra vita senza di te” ha scritto la madre della piccola Sharon in una dichiarazione che è stata diffusa dai media australiani.