Hormuz al centro: la proposta di Teheran che sposta il dossier nucleare

La trattativa tra Iran e Stati Uniti resta in uno stato di stallo: da Teheran arriva un’offerta che cerca di spezzare l’impasse, ma a Washington prevale la prudenza e la linea del dito fermo. La proposta, veicolata tramite mediatori pakistani, suggerisce una sequenza di passi per ridurre la tensione, con al centro la riapertura dello Stretto di Hormuz.

A questa ipotesi si contrappongono però le riserve di chi considera il tema del programa nucleare irrinunciabile già nella fase iniziale dei negoziati.

Nel frattempo la comunicazione pubblica moltiplica segnali di forte pressione: dal post su Truth del presidente americano, accompagnato da un’immagine resa con intelligenza artificiale in cui appare armato, alle istruzioni della Casa Bianca per prepararsi a misure prolungate sullo Stretto.

Sul piano economico e logistico la chiusura del passaggio marittimo ha effetti concreti, con flussi commerciali drasticamente ridotti e il Canale di Panama che registra un aumento della domanda. Anche l’Unione europea mette in guardia sul costo energetico della crisi.

La proposta iraniana e la sua strategia

La bozza avanzata da Teheran immagina un percorso a tappe: prima la fine delle ostilità e la rimozione del blocco navale, con la conseguente riapertura dello Stretto di Hormuz, e solo in seguito il ritorno al tavolo sul nucleare.

Questa sequenza riflette la volontà iraniana di separare il dossier militare da quello atomico e di ottenere una de-escalation immediata. Per l’Iran il primo obiettivo è interrompere la pressione militare e commerciale, condizione che definiscono essenziale per poter trattare in sicurezza i temi più sensibili.

Fasi e mediatori

Il piano è stato trasmesso attraverso canali di mediazione regionale, con il ruolo attivo del Pakistan e contatti in paesi del Golfo considerati interlocutori utili. L’uso della parola d’ordine a tappe è pensato per creare un meccanismo sequenziale che limiti i rischi immediati: cessate il fuoco, rimozione del blocco, riapertura delle rotte marittime e solo successivamente le garanzie sul programma atomico. Tuttavia questa formula è vista da molti osservatori come una possibile strategia per acquistare tempo.

La replica di Washington e le opzioni sul tavolo

Da parte americana la risposta è prudente ma ferma: la Casa Bianca sostiene che il nodo nucleare non possa essere rinviato senza compromettere la soluzione complessiva. Il presidente ha inoltre spronato i suoi consiglieri a prepararsi a un prolungato blocco dello Stretto come leva di pressione economica, preferendo questa opzione all’estensione dei bombardamenti. La portavoce della Casa Bianca ha richiamato l’esistenza di linee rosse e ha confermato che i canali di contatto restano aperti, anche se per il momento non sono pianificati incontri diretti.

Pressioni economiche e segnali pubblici

La strategia americana combina diplomazia e strumenti economici: impedire le esportazioni di idrocarburi iraniani attraverso un blocco marittimo punta a erodere risorse e convincere Teheran a rivedere il suo percorso nucleare. Al tempo stesso, l’uso dei social da parte dei leader, compresi contenuti generati con IA, serve a rafforzare il messaggio pubblico. Osservatori internazionali avvertono però del rischio di una spirale che amplifichi le conseguenze per i mercati energetici globali.

Effetti sul commercio marittimo e il quadro regionale

Lo Stretto di Hormuz è il termometro della crisi: prima del conflitto transitavano quotidianamente tra 125 e 140 navi, mentre fonti segnalano che nelle ultime 24 ore il passaggio è sceso a poche unità, sette secondo alcuni report, e nessuna con carichi petroliferi diretti al mercato mondiale. L’impatto sulla disponibilità energetica e sui prezzi è immediato. A questo si somma la fragilità della tregua in aree limitrofe, dove scontri recenti hanno causato vittime e feriti, alimentando ulteriormente l’instabilità regionale.

In questo contesto la leadership europea sottolinea la necessità di difendere la libertà di navigazione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, mentre delegazioni iraniane cercano appoggi politici a Mosca e in altri partner. Il risultato è un equilibrio precario: la possibilità di un accordo non è esclusa, ma il punto di convergenza resta distante. Finché il nodo nucleare e la questione dello Stretto non saranno trattati insieme, la strada verso una pace duratura appare incerta.