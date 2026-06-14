Brasile-Marocco, fallo Hakimi era da espulsione? Protesta Ancelotti

Brasile-Marocco, fallo Hakimi era da espulsione? Protesta Ancelotti

(Adnkronos) - Protesta Carlo Ancelotti in Brasile-Marocco. La Nazionale verdeoro ha pareggiato con quella marocchina per 1-1 all'esordio nei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale che ha suscitato più di qualche polemica. Il Brasile ha infatti chiesto l'espulsio...