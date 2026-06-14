Home > Flash news > Brasile-Marocco, fallo Hakimi era da espulsione? Protesta Ancelotti

Brasile-Marocco, fallo Hakimi era da espulsione? Protesta Ancelotti

Brasile-Marocco, fallo Hakimi era da espulsione? Protesta Ancelotti

(Adnkronos) - Protesta Carlo Ancelotti in Brasile-Marocco. La Nazionale verdeoro ha pareggiato con quella marocchina per 1-1 all'esordio nei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale che ha suscitato più di qualche polemica. Il Brasile ha infatti chiesto l'espulsio...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Protesta Carlo Ancelotti in Brasile-Marocco. La Nazionale verdeoro ha pareggiato con quella marocchina per 1-1 all’esordio nei Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale che ha suscitato più di qualche polemica. Il Brasile ha infatti chiesto l’espulsione di Achraf Hakimi per un brutto fallo su Vinicius Jr. 

Succede tutto nel finale di primo tempo.

Hakimi interviene in ritardo su Vinicius, che si era allungato il pallone, ma tiene il piede alto, colpendo in pieno la caviglia dell’avversario. L’arbitro sloveno Vincic assegna il fallo ma tiene in tasca i cartellini, non comminando nemmeno l’ammonizione all’esterno del Paris Saint-Germain.  

Immediate le proteste dei giocatori verdeoro e della panchina di Ancelotti, che chiedevano l’espulsione di Hakimi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia
Australia
06:00CESTGirone D
Turchia
Germania
19:00CESTGirone E
Curaçao
Olanda
22:00CESTGirone F
Giappone

Risultati

Oggi
Brasile
11FT · Girone C
Marocco
sab 13 giu
Qatar
11FT · Girone B
Svizzera
Stati Uniti
41FT · Girone D
Paraguay
ven 12 giu
Canada
11FT · Girone B
Bosnia
Aggiornato 02:28 CEST