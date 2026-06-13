Mondiali 2026: Svizzera e Qatar pareggiano 1-1 nell'esordio

L’esordio della Svizzera ai Mondiali 2026 non è stato quello sperato. A Santa Claranella Bay Area di San Franciscola nazionale elvetica ha pareggiato 1-1 contro il Qatarin una partita che ha visto gli elvetici passare in vantaggio con Embolo su rigore e poi subire il pareggio di Khoukhi in pieno recupero.

La partita, giocata sabato 13 giugno, ha visto la Svizzera dominare per gran parte del match, creando numerose occasioni da gol ma non riuscendo a chiudere la partita.

Il Qatarinvece, ha mostrato una grande resistenza e ha colto il pareggio in una fase di distrazione degli avversari.

Un inizio deludente per la Svizzera

La Svizzeraallenata da Murat Yakinè partita con un modulo 4-2-3-1con Kobel in porta e una difesa composta da WidmerElvediAkanji e Rodriguez. In attacco, Embolo ha giocato da centravanti, supportato da NdoyeRieder e Vargas.

Il match è iniziato con un brivido per la Svizzerache ha rischiato di andare subito in svantaggio dopo un errore di Akanji. Tuttavia, Kobel ha salvato la situazione con un intervento decisivo. Con il passare dei minuti, gli elvetici hanno preso in mano la gara, creando diverse occasioni da gol con Ndoye e Embolo.

Al 15′ minuto, un fallo di Abunada su Freuler ha concesso alla Svizzera un rigore, trasformato con successo da Emboloche ha spiazzato il portiere avversario. Nonostante il vantaggio, la squadra non è riuscita a trovare il raddoppio, anche grazie a diversi interventi provvidenziali di Abunada.

Il pareggio del Qatar in recupero

Nella ripresa, la Svizzera ha continuato a dominare, con Xhaka che ha sfiorato il gol con un potente tiro finito di poco alto. Yakin ha inserito Manzambiprotagonista di una grande stagione con il Friburgoper cercare il guizzo decisivo.

Intorno al 75′ minuto, gli elvetici hanno avuto due grosse opportunità con Embolo e Vargasma non sono riusciti a chiudere la partita. In una fase di distrazione, il Qatar ha colto il pareggio con Khoukhiche ha segnato di testa in pieno recupero.

Il pareggio ha rappresentato una doccia gelata per la Svizzerache ora dovrà voltare pagina in vista della prossima sfida contro la Bosniain programma giovedì sempre alle 21.

Le formazioni e le scelte tattiche

La Svizzera ha schierato un modulo 4-2-3-1con Kobel in porta e una difesa composta da WidmerElvediAkanji e Rodriguez. A centrocampo, Xhaka e Freuler hanno formato la coppia centrale, mentre NdoyeRieder e Vargas hanno supportato Embolo in attacco.

Il Qatarallenato da Lopeteguiha optato per un modulo 4-3-3con Abunada in porta e una difesa composta da AlouiPedro MiguelKhoukhi e Homam Ahmed. A centrocampo, LayeFathy e Gaber hanno formato la linea mediana, mentre EdmilsonAbdurisag e Afif hanno giocato in attacco.

La partita è stata trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Daznvisibile tramite smart tv e in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.