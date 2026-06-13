Home > Flash news > Italia, si avvicina ritorno di Mancini? Ufficiale addio all'Al Sadd

Italia, si avvicina ritorno di Mancini? Ufficiale addio all'Al Sadd

Italia, si avvicina ritorno di Mancini? Ufficiale addio all'Al Sadd

(Adnkronos) - Roberto Mancini si avvicina al ritorno sulla panchina dell'Italia. Oggi, sabato 13 giugno, l'ex ct ha detto ufficialmente addio all'Al Sadd, squadra qatariota con cui ha appena vinto il campionato, ed è al momento il principale candidato a sostituire Gennaro Gattuso come prossimo co...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
Roberto Mancini si avvicina al ritorno sulla panchina dell’Italia. Oggi, sabato 13 giugno, l’ex ct ha detto ufficialmente addio all’Al Sadd, squadra qatariota con cui ha appena vinto il campionato, ed è al momento il principale candidato a sostituire Gennaro Gattuso come prossimo commissario tecnico. 

“Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare tutti i tifosi dell’Al-Sadd che ci hanno supportato durante l’anno e che ci hanno permesso di recuperare tante posizioni fino a vincere il campionato”, ha detto Mancini in un video postato sui profili ufficiali dell’Al Sadd.

 

“Grazie al club e ai suoi direttori per aver aiutato me e il mio staff a integrarci. Grazie ai miei giocatori fantastici, sia in campo che fuori, e per aver sempre dato tutto per la squadra”, ha continuato Mancini, “e infine in bocca al lupo anche alla nazionale del Qatar, che oggi inizia il suo percorso al Mondiale.

Grazie mille, sarete sempre nel mio cuore”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Qatar
01LIVE · Girone B
Svizzera

Prossime partite

Domani
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco
Haiti
03:00CESTGirone C
Scozia
Australia
06:00CESTGirone D
Turchia
Germania
19:00CESTGirone E
Curaçao

Risultati

Oggi
Stati Uniti
41FT · Girone D
Paraguay
ven 12 giu
Canada
11FT · Girone B
Bosnia
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 22:50 CEST