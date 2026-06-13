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Ragazza di 14 anni scomparsa a Isola Capo Rizzuto, doveva sostenere l'esame di terza media

Ragazza di 14 anni scomparsa a Isola Capo Rizzuto, doveva sostenere l'esame di terza media

(Adnkronos) - Una ragazza di 14 anni, Nicoletta Anamaria Domide, residente a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, risulta scomparsa da questa mattina quando, invece di andare a fare gli esami di terza media, si è allontanata senza più far rientro a casa.  La sindaca Maria Grazia Vitti...

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(Adnkronos) – Una ragazza di 14 anni, Nicoletta Anamaria Domide, residente a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, risulta scomparsa da questa mattina quando, invece di andare a fare gli esami di terza media, si è allontanata senza più far rientro a casa.  

La sindaca Maria Grazia Vittimberga ha lanciato un appello tramite i suoi canali social per le ricerche: “Serve l’aiuto di tutti”, ha scritto in un post accompagnato dalla foto della ragazzina.

“I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie utili è pregato di mettersi in contatto urgentemente con: Le Forze dell’Ordine (Carabinieri/Polizia) Il numero di emergenza 112 oppure potete contattare anche me. Vi chiedo MASSIMA CONDIVISIONE e di passare parola. In questi casi la tempistica è fondamentale”.

 

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