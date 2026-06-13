Australia vs Turchia ai Mondiali 2026: orario, formazioni e dove vederla

Il gruppo D dei Mondiali 2026 si apre con un match emozionante tra Australia e Turchia. Scopri le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta.

I Mondiali 2026 sono finalmente iniziati e il gruppo D promette di regalare emozioni fin dal primo match. Domenica 14 giugno, alle ore 6 italiane, l’Australia e la Turchia si sfideranno in un incontro che potrebbe già delineare le gerarchie del girone. A completare il gruppo ci sono Qatar e Svizzerapronte a dare battaglia nelle prossime partite.

La partita tra Australia e Turchia sarà trasmessa in diretta tv ed in esclusiva su Daznvisibile tramite smart tv.

Inoltre, il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire ogni momento della sfida.

Le probabili formazioni: Australia e Turchia pronte a scendere in campo

L’Australiaguidata dal ct Popovicschiererà un modulo 3-4-2-1 con Ryan in porta. La difesa sarà composta da SouttarCircati e Burgessmentre il centrocampo vedrà ItalianoIrvineO’Neill e Bos impegnati a dettare i ritmi di gioco.

In attacco, IrankundaMetCalfe e Touré saranno i protagonisti.

La Turchiaallenata da Montellarisponderà con un modulo 4-2-3-1. Cakir sarà il portiere, con CelikBardackiDemiral e Kardioglu a formare la linea difensiva. Il centrocampo sarà affidato a Yuksek e Calhanoglumentre YilmazGuler e Yildiz avranno il compito di creare occasioni da gol. In attacco, Akturkoglu sarà il terminale offensivo.

Dove vedere Australia-Turchia: la diretta tv e streaming

Per non perdersi neanche un minuto di questa sfida cruciale, gli appassionati potranno seguire la partita in diretta tv su Daznla piattaforma che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione dei Mondiali 2026. Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming tramite l’app e il sito web di Dazn, garantendo la massima flessibilità per gli spettatori.

La partita si svolgerà in uno dei tre paesi ospitantiStati UnitiMessico e Canada. Questo torneo rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, che potranno vivere l’emozione dei Mondiali in diverse location.

Con le probabili formazioni ormai definite e l’orario della partita stabilito, non resta che attendere con trepidazione l’inizio del match. Australia e Turchia sono pronte a dare il meglio di sé, promettendo uno spettacolo indimenticabile per tutti gli amanti del calcio.