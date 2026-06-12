Carnevali nuovo AD della Juventus: obiettivi e sfide future

Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Scopriamo insieme le sue prime mosse e gli obiettivi per il futuro del club bianconero.

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato, segnando l’inizio di una nuova era per il club torinese. Carnevali, ex dirigente del Sassuolo, sostituisce Damien Comolli, che ha rassegnato le dimissioni dopo un anno di mandato. La nomina è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta un passo significativo per il futuro sportivo e industriale del club.

Carnevali, noto per la sua esperienza e competenza nel settore calcistico, porterà con sé un bagaglio di conoscenze acquisite durante la sua carriera, in particolare al Sassuolo, dove ha contribuito alla crescita e all’affermazione del club neroverde. La sua nomina è vista come un segnale forte della volontà della Juventus di rafforzare il proprio progetto sportivo e industriale, in linea con le ambizioni dei tifosi bianconeri.

Le prime mosse di Carnevali alla Juventus

Uno dei primi obiettivi di Carnevali sarà quello di affrontare le questioni legate al calciomercato. La Juventus ha già un accordo con il portiere Dibu Martinez, in trattativa con l’Aston Villa per il suo trasferimento. Carnevali sta lavorando sotto traccia per finalizzare l’acquisto, mentre il piano B prevede l’arrivo di Oblak dall’Atletico Madrid, in caso di richieste eccessive per Martinez.

Oltre al mercato, Carnevali dovrà affrontare la questione dei paletti finanziari imposti dall’UEFA. La gestione finanziaria sarà un aspetto cruciale per il nuovo amministratore delegato, che dovrà bilanciare le ambizioni sportive con la sostenibilità economica del club.

Il saluto di Comolli e le dimissioni

Damien Comolli ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, ringraziando la famiglia juventina per il supporto ricevuto. Nel comunicato ufficiale, Comolli ha espresso gratitudine verso John Elkann e Exor per l’opportunità offertagli, augurando il meglio alle squadre maschili e femminili per la stagione a venire. La Juventus ha ringraziato Comolli per il lavoro svolto e gli ha augurato il meglio per il futuro.

L’accordo tra le parti prevede un indennizzo di 850.000 euro lordi per Comolli, oltre alla rinuncia da parte della Juventus a richiedere la restituzione del sign-on bonus previsto nella lettera di assunzione del 1° giugno 2026.

Le aspettative per il futuro

Carnevali ha espresso il suo orgoglio e onore nel entrare a far parte di un club con una storia e un’identità così ricche. Ha ringraziato la società e John Elkann per la fiducia accordatagli e ha sottolineato la sua convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi.

Nei prossimi giorni, Carnevali parteciperà alle prime riunioni operative per programmare il futuro della Juventus. Le sue prime mosse saranno cruciali per definire la direzione del club e soddisfare le aspettative dei tifosi bianconeri.