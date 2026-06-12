Home > Video > Educazione: Maesano, ‘con Coop convergenza su competenze nelle classi per e...

Educazione: Maesano, ‘con Coop convergenza su competenze nelle classi per educare alle relazioni’

Educazione: Maesano, ‘con Coop convergenza su competenze nelle classi per educare alle relazioni’

“Con ‘Dire, Fare, Amare’ di Coop ci siamo conosciuti in modo naturale perché entrambe le campagne chiedono che ci sia, per i ragazzi, una competenza professionale all'interno dei contesti e delle classi che spieghi loro cosa è davvero importante dal punto di vista delle relazioni personali...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Con ‘Dire, Fare, Amare’ di Coop ci siamo conosciuti in modo naturale perché entrambe le campagne chiedono che ci sia, per i ragazzi, una competenza professionale all’interno dei contesti e delle classi che spieghi loro cosa è davvero importante dal punto di vista delle relazioni personali”. Sono le dichiarazioni di Francesco Maesano, Coordinatore campagna “Diritto a stare bene” di “Pubblica”, proprio in occasione della stessa campagna, che ha trovato il suo spazio all’interno della Galleria Sordi di Roma per la tappa romana di Close the Gap, l’iniziativa organizzata da Coop dedicata all’educazione alle relazioni, al benessere e alla condivisione.

Tra i partner della giornata anche la Fondazione Gino Cecchettin.

https://www.youtube.com/watch?v=luLJBNTdJ68

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Canada
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Stati Uniti
03:00CESTGirone D
Paraguay
Qatar
21:00CESTGirone B
Svizzera
dom 14 giu
Brasile
00:00CESTGirone C
Marocco

Risultati

Oggi
Corea del Sud
21FT · Girone A
Rep. Ceca
gio 11 giu
Messico
20FT · Girone A
Sudafrica
Aggiornato 19:24 CEST