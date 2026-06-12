Imprese: nuovo patto per rilanciare crescita Paese al centro della 107esima Assemblea nazionale

Oltre 220 delegati da tutta Italia hanno partecipato a Milano alla 107esima Assemblea nazionale di Manageritalia. Al centro del confronto, la necessità di un nuovo patto tra politica, imprese e management per sostenere crescita, produttività e competitività del Paese. Il presidente Marco Ballarè...

Oltre 220 delegati da tutta Italia hanno partecipato a Milano alla 107esima Assemblea nazionale di Manageritalia. Al centro del confronto, la necessità di un nuovo patto tra politica, imprese e management per sostenere crescita, produttività e competitività del Paese. Il presidente Marco Ballarè ha richiamato il ruolo strategico delle competenze e del capitale umano nello sviluppo delle imprese.

Sul fronte internazionale, il professor Vittorio Emanuele Parsi ha analizzato le profonde trasformazioni dell’ordine globale, sottolineando come l’instabilità sia ormai diventata una caratteristica strutturale dello scenario geopolitico ed economico.

https://www.youtube.com/watch?v=2WEqCrxGQ98