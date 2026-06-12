Home > Video > Rassegna stampa estera del 12 giugno 2026 Rassegna stampa estera del 12 giugno 2026 Ascolta la nostra "Rassegna stampa estera" in lingua italiana su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming.... di Adnkronos Pubblicato il 12 Giugno 2026 alle 18:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Ascolta la nostra “Rassegna stampa estera” in lingua italiana su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) e su tutte le piattaforme di streaming. https://www.youtube.com/watch?v=yh3klaVhrSY 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiCanada21:00CESTGirone BBosniaDomaniStati Uniti03:00CESTGirone DParaguayQatar21:00CESTGirone BSvizzeradom 14 giuBrasile00:00CESTGirone CMaroccoRisultatiOggiCorea del Sud2–1FT · Girone ARep. Cecagio 11 giuMessico2–0FT · Girone ASudafricaAggiornato 19:24 CEST