Tajani: no alla patrimoniale, proporrò di detassare le tredicesime

Roma, 12 giu. (askanews) – “Non ci sarà nessuna tassa patrimoniale, non abbiamo alcuna intenzione di infilare le mani nelle tasche degli italiani, anzi, finché io sarò al governo non ci sarà nessuna tassa in più per i nostri concittadini. Anzi, faremo di tutto per ridurre ancora la tassazione legata all’Irpef, continueremo ad allargare la base, dal 35 al 33% fino a 60.000 euro”.

Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della conferenza dei consoli italiani nel mondo alla Farnesina.”Poi io faccio un’altra proposta, quella di detassare le tredicesime, a partire da quelle più basse, con una detassazione totale. Faremo tutto ciò che è possibile per aiutare i nostri concittadini dal punto di vista fiscale, l’Italia non può e non deve essere una fiscocrazia”, ha aggiunto.