Folla a Times Square, le azioni di SpaceX infiammano Wall Street

New York, 12 giu. (askanews) – Le azioni di SpaceX hanno iniziato le contrattazioni al Nasdaq con un balzo a due cifre rispetto al prezzo dell’Offerta Pubblica Iniziale (IPO), fissato a 135 dollari per azione. Il primo prezzo di scambio si è attestato a 153,20 dollari, un incremento del 13,48% per la società aerospaziale di Elon Musk nel suo primo giorno di quotazione.

Poco dopo è stata registrata un’ulteriore accelerazione, con guadagni del 20% circa e un picco a 166,90 dollari; successivamente il titolo è rimasto attorno a quota 160.Una grande folla si è radunata davanti al Nasdaq MarketSite a Times Square per assistere al debutto in Borsa di SpaceX a Wall Street. “La domanda è: il prezzo è giusto? È troppo alto? O troppo basso? Ci renderemo conto tra 10 anni, probabilmente se averlo comprato oggi è stata un’ottima idea”, afferma un passante.

“Credo nella missione dell’azienda, ovvero che il nostro obiettivo sia andare oltre i confini terrestri, arrivare su Marte. Così, un giorno, se dovesse succedere qualcosa sulla Terra e la Terra fosse in pericolo, dovremo andare oltre e scoprire cosa c’è là fuori”, ha affermato un’insegnante, il cui marito lavora per SpaceX.