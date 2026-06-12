Jessica Alves la nota influencer di origine britannica con l’obiettivo di diventare la “Barbie” umana è tornata al centro dei principali discorsi di lifestyle nel Regno Unito per una nuova operazione chirurgica che l’ha vista recarsi addirittura in Thailandia al fine di raggiungere il suo sogno.

Il viaggio in Thailandia per il sesto lifting

Nel programma “Hooked on the look” Jessica Alves si fa filmare mentre si reca in una clinica estetica in Thailandia al fine di cambiare il proprio volto.

Nell’ultimo step di questa fase di cambiamento, dopo essere stata immortalata lo scorso anno, mentre rimuoveva il filler che aveva addosso, immagini che hanno fatto il giro del mondo, ora è entrata in un loop di femminilità che ha riguardato diversi aspetti.

Difatti non solo il volto, Alves ha lavorato con i chirurghi per cercare di ottenere una voce più femminile, avvicinandosi sempre più alla sua figura di riferimento, non a caso al programma “This Morning” ha parlato anche dei rischi che ha avuto, in quel caso il riferimento era all’intervento al naso che voleva fosse più “da bambola”.

100 operazioni e oltre 1 milione di sterline spese

Jessica Alves però ha parlato del suo percorso sino a questa fase, un percorso che ha contato un totale di 100 operazioni ed una spesa sin ora pari ad 1 milione di sterline, cifre folli che dimostrano quanto sia disposta a cambiare.

Consapevole della sua immagine pubblica ha svelato, come riporta Biccy.it, di non voler essere un modello per nessuno il che è positivo, almeno non crea episodi di emulazione che rischierebbero di rovinare la vita di altre persone.

L’ultima trovata, nonostante si dica felice del suo corpo e dello stato raggiunto, si è paragonata ad un’auto che ogni anno deve essere sottoposta a revisione, è relativa al farsi iniettare un liquido derivante dai salmoni che aiuterebbe la produzione di collagene.

Difatti sta rallentando il più possibile il processo di invecchiamento, tentando di mantenere un look giovane nonostante l’età passi, la donna ha infatti ora 42 anni. Non resta che aspettare e scoprire cosa si inventerà per assomigliare sempre più alla bambola più conosciuta del mondo.