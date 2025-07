L'iconica bambola sarà dotata di monitor e pompa per l'insulina e arriva dopo la Barbie cieca, sorda e con la Sindrome di Down.

Dopo la Barbie sorda, quella cieca e quella con la Sindrome di Down, la Mattel lancia la Barbie col diabete di tipo 1, un altro passo in avanti verso l’inclusione. A fare da testimonial sarà la figlia di Kate Moss, Lili.

La Mattel lancia la bambola col diabete di tipo 1

Dalla collaborazione con la no profit Breakthrough T1D, la Mattel lancia la Barbie col diabete di tipo 1: “un importante passo in avanti nel nostro impegno all’inclusività“.

La nuova bambola avrà un misuratore di glicemia e un microinfusore di insulina. Per tenere al suo posto il monitor continuo di glucosio sul braccio, la Barbie avrà un cerotto medico a forma di cuore rosa. La nuova Barbie indossa un top a pois blu e una gonna abbinata, il blu è il colore utilizzato solitamente per i simboli globali che rappresentano la consapevolezza del diabete. Krista Berger, Senior Vice President di Barbie e Global Head of Dolls ha detto che “barbie contribuisce a plasmare la percezione che i bambini hanno del mondo, e rappresentando la condizione medica del diabete del tipo 1, facciamo in modo che un maggior numero di bambini possa identificarsi nelle storie che immagina e nelle bambole che ama.” La testimonial della Barbie con diabete di tipo 1 è la figlia di Kate Moss, Lili.

La Barbie col diabete è in arrivo, la testimonial è figlia di Kate Moss

Come abbiamo visto, la Barbie con diabete di tipo 1 è in arrivo. A fare da testimonial la figlia di Kate Moss, Lili, 22 anni, che ha detto: “avere una Barbie che mi assomiglia, col diabete di tipo 1, è assolutamente surreale e mi rende molto orgogliosa di poter rappresentare questa comunità. Ricevo ogni giorno tantissimi messaggi su come ho aiutato qualcuno a essere meno insicuro o a essere più orgoglioso dei suoi cerotti per il diabete, e quindi poter rappresentare la comunità in questo modo è molto emozionante e speciale.“