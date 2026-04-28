Sono state arrestate 23 persone a Napoli, nel corso di un'indagine sul traffico di droga. Smantellata una rete legata al clan Russo.

Nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano, a Napoli, sono state arrestate 23 persone. I militari hanno smantellato una rete di spaccio legata al clan Russo.

Napoli, smantellata rete di spaccio legata al clan Russo: 23 arresti

Sono state arrestate 23 persone nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano ed è stata smantellata una rete legata al clan Russo.

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute “gravemente indiziate“, su richiesta della direzione distrettuale antimafia.

Le accuse sono di vario titolo. Si parla di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio, detenzione e porto illegale di armi e vari reati aggravati dal metodo mafioso.

Blitz antidroga nel Nolano: 23 arresti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’organizzazione sarebbe stata radicata nel territorio Nolano. Portavano avanti contatti e collegamenti anche furori dalla regione e all’estero, per l’approvvigionamento della droga. Presenti anche piazze di spaccio itineranti, che prevedevano la distribuzione degli stupefacenti affidata a diversi pusher.

Le indagini e l’attività investigativa hanno fatto emergere un sistema organizzato capace di gestire il traffico e la vendita della droga con l’obiettivo di rafforzare l’operatività del clan Russo sul territorio di Nola e in molte altre zone nei dintorni.

La rete di spaccio è stata smantellata e ora 23 persone dovranno rispondere delle accuse. Al momento sono detenute in carcere.