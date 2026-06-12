Catturato a Napoli un latitante dei Di Lauro sorpreso durante un trasloco

Gennaro Balsamo, latitante affiliato al clan Di Lauro, è stato catturato nel centro di Napoli mentre lavorava come facchino per una ditta di traslochi; aveva una condanna complessiva di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni e un residuo di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni ancora da scontare.

Il fermo di un uomo legato al clan Di Lauro ha posto fine a oltre tre anni di latitanza: si tratta di Gennaro Balsamorintracciato ieri mattina nel centro di Napoli mentre svolgeva attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi. Le indagini sono state condotte dal Nucleo Investigativo di Napoli e coordinate dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello.

Dettagli della condanna e del residuo pena

Balsamo era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti pari a 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Di quel cumulo residua ancora un periodo da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni. Le imputazioni che hanno portato alla sentenza riguardano associazione a delinquere di stampo mafiosorapinaestorsione aggravate dal metodo mafiosoevasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti.

Questi capi d’accusa delineano una vicenda processuale complessa e con più profili di gravità.

Il significato del residuo pena

Il residuo di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni rappresenta il periodo che il condannato deve ancora scontare in carcere dopo le compensazioni tra le pene concorrenti: si tratta di una quantità di detenzione rimasta effettiva malgrado la condanna complessiva iniziale.

In questo contesto il ruolo di chi ha eseguito l’arresto è stato determinante per ristabilire l’esecuzione della pena.

La latitanza e il modus operandi a Napoli

Secondo gli accertamenti, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2026 e, nonostante la latitanza, continuava a muoversi nell’area Nord del capoluogo partenopeo. Le attività investigative del Nucleo Investigativo di Napoli hanno seguito le tracce fino al momento in cui gli inquirenti lo hanno individuato nel centro di Napoli mentre era impegnato in un incarico di facchinaggio per una ditta locale.

Strategia di occultamento e copertura lavorativa

L’uso di un impiego come facchino ha probabilmente funzionato come una forma di copertura quotidianaconsentendo spostamenti e osservazione senza attirare immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine. Il ritrovamento mentre svolgeva attività lavorativa ha permesso agli investigatori di procedere con l’arresto senza creare situazioni di rischio pubblico nell’area.

Ruolo degli enti investigativi e destinazione finale

L’operazione è il risultato delle indagini del Nucleo Investigativo di Napolicoordinate dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello. Una volta espletate le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per l’esecuzione della pena residua. L’arresto conferma l’attività di monitoraggio e contrasto alla criminalità organizzata da parte delle forze dell’ordine locali.

Impatto operativo per il territorio

Il trasferimento in carcere di un soggetto con condanne per reati di stampo mafioso e per traffico di stupefacenti rappresenta un momento significativo per la sicurezza del territorio, specialmente nell’area Nord di Napolidove l’individuo era attivo. L’azione congiunta tra forze investigative e Procura ha riportato in carcere una figura che, nonostante la latitanza iniziata nel 2026, aveva continuato a circolare nella città.

La vicenda di Gennaro Balsamo sottolinea come il contrasto alla criminalità organizzata richieda monitoraggio costante e interventi mirati: dall’individuazione alla cattura fino all’esecuzione delle pene residua, ogni fase è cruciale per garantire la piena efficacia delle decisioni giudiziarie e la tutela dell’ordine pubblico.