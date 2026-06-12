Sanità: arriva la digitalizzazione dei sistemi infusionali

Torino, 12 giu. (askanews) – In occasione del Congresso AIIC – Associazione Italiana Ingegneri Clinici., B. Braun, una delle maggiori aziende al mondo nello sviluppo di tecnologie e dispositivi medici, ha mostrato un modello di digitalizzazione dei processi ospedalieri complessi con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti e supportare il lavoro degli operatori sanitari.L’intervista a Giuseppe Mantarro, Amministratore Delegato B.

Braun Milano: “Il punto chiave è che la digitalizzazione non è solo tecnologia di per sé, ma è la capacità di rendere i processi clinici più sicuri, più chiari e più governabili da parte del personale sanitario. Nel caso dei sistemi infusionali, il valore nasce dalla capacità di connettere dispositivi, dati e piattaforme in un ecosistema interoperabile e affidabile.

Questo permette di ridurre gli errori, aumentare la tracciabilità e supportare decisioni cliniche più informate. L’impatto è molto concreto: maggiore sicurezza per il paziente, migliore qualità delle cure e maggior controllo dei processi, soprattutto nei contesti più complessi come l’oncologia e in terapia intensiva.”Particolare attenzione è stata dedicata all’oncologia, dove la complessità dei trattamenti rende essenziale ridurre i rischi operativi.

Con il modello Onco Full Digital Project, B. Braun integra tutte le fasi del percorso terapeutico in un flusso completamente digitale. Un esempio è il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale degli Infermi di Biella, primo in Italia ad aver adottato un processo oncologico del tutto digitalizzato.Le parole di Alberto Petti, Responsabile dell’Ingegneria Clinica ASL Ospedale di Biella: “L’implementazione di un percorso digitalizzato in oncologia permette di avere maggior sicurezza per pazienti e operatori, ma permette anche agli operatori stessi di lavorare con maggior serenità, risparmiando tempo che potrà essere dedicato alle attività con maggior valore aggiunto: la prescrizione, la cura, l’assistenza, in sostanza il paziente.”Il modello garantisce interoperabilità tra sistemi e dispositivi, gestione centralizzata delle tecnologie, aggiornamenti sicuri, elevati standard di cybersecurity e protezione dei dati, contribuendo a coniugare innovazione, sicurezza e continuità operativa nelle strutture sanitarie.