Roma, 12 giu. (askanews) – Sabato 13 giugno su NOVE in prima serata, e in streaming su discovery+, Massimo Cacciari racconta “Gli ultimi giorni dell’umanità”, una rilettura del capolavoro del 1922 di Karl Kraus alla luce della conflittualità del presente. Il monumentale testo pacifista sulla prima guerra mondiale del giornalista, commediografo e autore satirico austriaco, rivive in un appuntamento speciale che fa emergere la sorprendente attualità del pensiero di Kraus.

La precarietà dei rapporti internazionali, la corruzione del linguaggio e la progressiva disumanizzazione dei conflitti, tutti temi cari a Karl Kraus, assumono un significato allarmante in questa inedita lectio magistralis di Cacciari. E ad arricchirla ci sono le letture sceniche di Massimo Venturiello e Paola De Crescenzo, oltre ad animazioni sul periodo bellico. “Gli ultimi giorni dell’umanità” era un dramma storico articolato in oltre 200 scene, con centinaia di personaggi: una sfilata grottesca di ufficiali ottusi, giornalisti cinici, profittatori di guerra e cittadini comuni anestetizzati dalla propaganda.

Il racconto di Cacciari trasforma la biografia di Kraus e il suo testo drammatico in una testimonianza attualissima, che induce a valutare la regressione in atto nei rapporti internazionali e il progressivo deterioramento di organizzazioni sovrastatali come l’ONU. L’analisi del filosofo contestualizza anche l’opera di Kraus in un più ampio processo critico, iniziato nel secolo precedente con le elaborazioni di Nietzsche, di Dostoevskij e degli altri “profeti del XIX secolo”.

Un affascinante percorso narrativo e visivo, dunque, per capire meglio il presente.