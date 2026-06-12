Nel mondo dei social e dell’informazione online, la diffusione di notizie false può avvenire in pochi minuti. Questo è quello che è successo a Melissa Satta, che è pronta a sporgere denuncia.

Melissa Satta pronta a sporgere denuncia: le presunte dichiarazioni di Boateng

Nelle ultime ore Melissa Satta è finita al centro di una bufera mediatica a causa di presunte dichiarazioni mai confermate attribuite all’ex marito Kevin-Prince Boateng.

La vicenda ha rapidamente generato polemiche, commenti offensivi e reazioni sui social, spingendo la showgirl a intervenire pubblicamente per difendere la propria immagine e chiarire la realtà dei fatti. Tutto sarebbe partito da alcune frasi attribuite a Kevin-Prince Boateng, diffuse online e poi rilanciate da diversi siti sportivi e pagine social.

Secondo quanto circolato, l’ex calciatore avrebbe parlato del suo passato sentimentale con Melissa Satta durante un podcast.

In realtà, secondo quanto chiarito successivamente, tali dichiarazioni non troverebbero alcun riscontro. Boateng avrebbe partecipato effettivamente all’intervista, ma senza affrontare temi legati alla sua ex relazione nei termini riportati online. Nonostante ciò, la notizia si è diffusa rapidamente, alimentando una vera e propria ondata di commenti e giudizi, molti dei quali particolarmente duri nei confronti della showgirl e dell’ex calciatore.

Lo sfogo di Melissa Satta sui social network: pronta alla denuncia

A mettere fine alle speculazioni è stata la stessa Melissa Satta, che ha deciso di intervenire attraverso una storia pubblicata su Instagram. La conduttrice ha smentito con fermezza la presunta intervista, sottolineando come né lei né Boateng abbiano mai rilasciato dichiarazioni di quel tipo. Nel suo messaggio ha ribadito il rispetto reciproco tra le parti e l’attenzione condivisa per il benessere del figlio, chiedendo inoltre la rimozione immediata dei contenuti falsi.

Melissa Satta ha inoltre lanciato un avvertimento chiaro nei confronti di chi continuerà a diffondere informazioni non verificate, annunciando la possibilità di intraprendere azioni legali. Un segnale forte contro la disinformazione online e la circolazione incontrollata di fake news.

Non si tratta di un caso isolato: la showgirl era già stata in passato oggetto di indiscrezioni simili sulla sua vita privata. Questa volta, però, ha scelto di intervenire immediatamente per bloccare la diffusione della notizia e tutelare anche la propria famiglia, finita involontariamente al centro della polemica.