In occasione di una conferenza stampa da Montecarlo, Matteo Berrettini ha confermato la fine della sua storia con Melissa Satta.

«Una rottura ufficializzata dal tennista nella giornata di martedì 20 febbraio, direttamente da una conferenza stampa da Montecarlo: Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non è successo niente di particolare, devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata».