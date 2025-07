Ultimo infiamma Tor Vergata: biglietti per il 4 luglio 2026 polverizzati in p...

Mai nessuno come Ultimo: record storico di biglietti venduti per un solo live italiano.

Il 4 luglio 2026 sarà una data da segnare in calendario per tutti i fan di Ultimo: il concerto a Tor Vergata ha infatti fatto registrare un successo straordinario, con i biglietti andati esauriti in tempo record. L’artista romano conferma ancora una volta il suo enorme successo.

Ultimo: i biglietti per il mega raduno a Tor Vergata

La vendita dei biglietti, aperta alle 14:00, prevedeva fasce di prezzo differenziate in base alla vicinanza al palco, con prezzi che andavano dai 99 euro (più commissioni) per i settori più vicini, denominati “Pianeti” e “Peter Pan”, fino ai 49 euro per le zone più lontane, denominate “Altrove”. L’allestimento ricorderà quello del Modena Park, con maxischermi e ripetitori audio disposti lungo la platea per garantire una buona esperienza anche agli spettatori più distanti.

Ultimo, è record assoluto per i biglietti venduti

Il cantautore romano Niccolò Moriconi, noto come Ultimo, si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della musica italiana. Il 4 luglio 2026, infatti, si terrà un concerto imponente nell’area di Tor Vergata, con i biglietti messi in vendita oggi, martedì 15 luglio, e polverizzati in poche ore, raggiungendo quota 250 mila vendite.

“Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre”, ha scritto Ultimo in un post su Instagram.

La data del concerto non è casuale: il 4 luglio è infatti un giorno speciale per Ultimo e per la sua “Generazione Ultimo”, in quanto coincide con il primo grande live dell’artista, avvenuto nello stesso giorno del 2019 allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a oltre 63 mila persone. L’evento a Tor Vergata, che sarà il primo grande concerto nell’area destinata ad ospitare anche il Giubileo dei Giovani, rappresenta una sfida significativa e una potenziale nuova sede per grandi eventi live nella capitale.

Record di presenze in vista: Ultimo pronto a superare il Modena Park

Il primato precedente era detenuto da Vasco Rossi, che nel 2017 aveva radunato oltre 225mila spettatori paganti al Modena Park, in occasione dei suoi 40 anni di carriera. A livello internazionale, invece, il record mondiale più recente spetta al croato Marko Perković, che ha attirato circa 500mila persone a un concerto tenutosi a Zagabria appena dieci giorni fa.