Jannik Sinner lo conosciamo ormai tutti, il tennista altoatesino numero uno al mondo è entrato nel cuore di milioni di italiani. Durante la finale di Wimbledon, torneo vinto da Jannik, diverse volte è stato inquadrato il fratello adottivo del tennista, Mark. Ma, chi è davvero?

Jannik Sinner e la battuta sul fratello a Wimbledon

Jannik Sinner è il re di Wimbledon. Battendo il rivale Alcaraz per tre set a uno, il campione altoatesino si è rifatto dopo la sconfitta nel Rolland Garros, vinta in quel caso proprio da Alcaraz. In tribuna c’era anche il fratello adottivo di Jannik, Mark, super sorridente. Durante il discorso ufficiale davanti al pubblico e a Kate Middleton, il numero uno al mondo si è lasciato andare a una battuta: “un ringraziamento speciale a mio fratello, perché questo weekend non c’è nessun Gran Premio di Formula 1. E quindi è potuto venire…” Ma, chi è davvero Mark Sinner?

Mark Sinner, chi è il fratello adottivo del famoso tennista?

Jannik Sinner e suo fratello Mark sono molto legati, come si è potuto vedere nell’abbraccio dopo la finale di Wimbledon. Mark è nato nel 1998 a Rostov sul Don, in Russia, ed è stato adottato nove mesi dopo da Hanspeter e Singlinde Sinner. Oggi Mark fa l’istruttore per Vigili del Fuoco a Vilpiano e vive a Bolzano. E’ una persona molto riservata, un pò come tutta la famiglia Sinner. Nel 2023 aveva rilasciato una intervista al quotidiano Alto Adige: “da piccoli litigavamo, ma facevamo subito pace, il rapporto è come quello di tutti i fratelli, penso.”