Domenica 13 luglio 2025 una nuova pagina di storia del tennis è stata scritta: Jannik Sinner ha trionfato conquistando il suo primo titolo a Wimbledon, superando in finale Carlos Alcaraz in un match molto combattuto e applaudito in tutto il mondo. La vittoria di Sinner è arrivata sul leggendario Campo Centrale, davanti a un pubblico di di spettatori d’eccezione, tra cui le stelle dello spettacolo internazionale e la famiglia reale britannica in prima fila.

Wimbledon, Kate Middleton premia Sinner: il siparietto

A consegnare il trofeo è stata la principessa del Galles Kate Middleton, patrona dell’AELTC (All England Lawn Tennis Club), il cui ingresso sul campo ha catturato l’attenzione di tutti. È bastato però solo un attimo perché qualcosa rompesse l’etichetta regale. Dalle tribune, infatti, è arrivata una voce chiara e decisa: “Ti amo Kate”. Una dichiarazione d’amore spontanea, gridata con entusiasmo da uno spettatore che ha approfittato dell’occasione per dichiararsi pubblicamente. Le risate hanno subito riempito l’intero stadio, e anche Kate non ha potuto trattenersi: ha sorriso, per poi scoppiare a ridere spontaneamente, riprendendo in seguito il suo cammino verso il campione. Un siparietto che ha aggiunto una nota di leggerezza a un torneo da sempre caratterizzato da compostezza e rigore.

Un gesto di stile

Nel frattempo Sinner, appena prima prima della consegna del trofeo, si era avvicinato a Denise Parnell, responsabile degli arbitri, per chiederle un consiglio su come dovesse rivolgersi alla principessa. Un gesto si stile che non è passato inosservato alle telecamere, segno di rispetto e umiltà. All’incontro tra Kate e Jannik c’è stato uno scambio cordiale, che ha sigillato un momento che resterà nella memoria degli appassionati di questo sport. Subito dopo, il campione si è intrattenuto con il principe William e i piccoli George e Charlotte, due giovani appassionati di tennis, a cui ha donato un autografo personalizzato. A Wimbledon hanno dunque vinto anche il garbo, l’ironia e la spontaneità.