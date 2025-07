Un primo sì è arrivato in un clima assolutamente intimo e famigliare infatti la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini è convolata a nozze con il rito civile una cerimonia che è stata mostrata ai fan attraverso scatti social per far sentire tutti più uniti in questo momento significativo per la coppia.

Andreas Muller e Veronica Peparini, il sì con il rito civile

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti in matrimonio nella giornata di domenica 14 giugno tramite rito civile ovvero il matrimonio in comune, in attesa del matrimonio vero e proprio che si terrà con la celebrazione in chiesa il 29 settembre.

Assieme alla coppia erano presenti anche le due gemelline, Penelope e Ginevra, frutti del loro amore. Un evento intimo ma carico di significato che è il coronamento di un percorso nato dallo star system ma evolutosi come accade alle persone NIP.

Il grande evento il 29 settembre

Veronica e Andreas si godranno il rito civile, che comunque sarà valido per sempre, per poco più di due mesi dato che il 29 settembre ci sarà la celebrazione in chiesa.

In questo caso saranno presenti amici e parenti della coppia che vedranno suggellare la loro unione anche davanti ad un prete assumendo quindi pienamente il significato di un sacramento importante come il matrimonio.

Chissà se ci sarà condivisione social anche di questo momento, molto probabilmente si, quindi non resta che aspettare la data fatidica.