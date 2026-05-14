In anteprima il video "Il Pianista" nuovo singolo di Marco Baroni

Milano, 14 mag. (askanews) – In anteprima il video “Il Pianista”, il nuovo singolo di Marco Baroni che accompagna l’uscita dell’album “La Linea del Tempo”.Il brano racconta la storia di Ludovico, un giocatore seriale che ha visto la propria vita sgretolarsi a causa della dipendenza dal gioco. Un racconto intenso e attuale che affronta uno dei problemi sociali più diffusi al mondo, capace di coinvolgere milioni di persone e le loro famiglie.

Tra dolore, fragilità e desiderio di riscatto, “Il Pianista” intreccia il dramma umano del protagonista, con la forza evocativa della musica, rappresentata dalla passione per il pianoforte. Le note diventano così rifugio, memoria e possibilità di rinascita.Con questo singolo, Marco Baroni propone una riflessione profonda sulle dipendenze e sulle conseguenze che possono avere nella vita quotidiana, mantenendo uno stile narrativo autentico ed emozionale.Marco Baroni nasce a Sassuolo nel 1983.

Pubblica i primi singoli nel 1999 e nel 2000 x M.B.O. / Warner Music. Nel 2007 partecipa al 57° Festival di Sanremo, arrivando in finale con il brano “L’immagine che ho di te”.Esce l’album “Marco Baroni” (EMI), da cui vengono estratti i singoli “La mia generazione”, “L’immagine che ho di te” e “Marta Piange”, il cui videoclip viene girato a San Francisco (USA).Fin dagli esordi sostiene un’intensa attività live, con centinaia di concerti in tutta Italia.Nel 2015 esce “Una Corsa Senza Freni” (DMB), da cui vengono estratti i singoli “Aria di Settembre” e “Il Primo Natale”, quest’ultimo al primo posto nella classifica italiana indipendente radio.Nel 2019 il brano “Picchio Rosso” supera le 30.000 visualizzazioni su YouTube e viene pubblicato anche in formato CD e vinile.Nel 2023 pubblica il suo terzo album “Luoghi Comuni” (Sorry Mom/Sony Music), e i singoli “Cenere”, “Piuma”, “Bravissimo cantautore” e la ballad “Rapporti”.Nel corso della sua carriera ha aperto i concerti di artisti come Fabrizio Moro, Pier Cortese e Alberto Bertoli, e ha collaborato come autore per diversi interpreti della scena italiana.

Tra le collaborazioni più rilevanti figurano Alberto Bertoli (“Cervia”, “Pane al pane”), Nek (disco di platino con “E da qui” e Premio Lunezia con “Hey Dio”, co-autore di cinque brani dell’album Filippo Neviani), Alessio Bernabei (ex Dear Jack, disco d’oro), Matteo Camellini (The Voice) e Cixi (X Factor 2012).Il suo quarto album, “La Linea del Tempo”, uscirà il 15 maggio 2026 per Sorry Mom/Universal Music.