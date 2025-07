Matrimonio in vista per Valentina Vignali: la proposta speciale di Fabio Stef...

L’amore tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini ha raggiunto un nuovo, emozionante traguardo: la proposta di matrimonio. Uniti dalla passione per il basket, i due hanno vissuto un momento davvero speciale, segnato da una proposta pensata con cura e realizzata in un luogo che rappresenta molto per entrambi.

Chi è Valentina Vignali

Valentina Vignali è un talento che unisce la passione per il basket a una carriera nel mondo dello spettacolo e dei social media.

Nata a Rimini nel 1991, ha iniziato a giocare a pallacanestro da bambina, esordendo in Serie A2 nel 2007. Nel tempo ha giocato in diverse squadre, mentre parallelamente ha intrapreso la carriera di modella, diplomandosi all’Elite Fashion Academy e partecipando a Miss Italia. Ha inoltre preso parte a programmi televisivi e film.

Nel 2013 ha affrontato con coraggio un carcinoma alla tiroide, diventando un’attiva sostenitrice della prevenzione. Oggi conta milioni di follower su Instagram, dove condivide il suo stile di vita tra sport, moda e benessere.

Valentina Vignali si sposa: la curiosa proposta di nozze di Fabio Stefanini

La cestista e modella ha detto sì all’attuale giocatore di basket dell’Avellino, che le ha fatto la romantica richiesta su un campo da basket a Roma, luogo perfetto per una proposta a tema sportivo.

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE”.

I due si erano conosciuti e frequentati già nel 2011, ma poi avevano preso strade diverse, per poi ritrovarsi e riaccendere la passione nel 2024. Dopo un anno dal loro ritorno insieme, Fabio ha deciso di fare il grande passo: entrambi vestiti da cestisti, sul campo lui si è inginocchiato tenendo un pallone speciale che nascondeva l’anello di fidanzamento. Tra sorpresa, emozione e un lungo abbraccio, Valentina ha pronunciato il suo sì.