Divorzio Totti-Ilary Blasi, parla Chanel: "Per me e Cristian non è stato fac...

Divorzio Totti-Ilary Blasi, parla Chanel: "Per me e Cristian non è stato fac...

La secondogenita dell'ex coppia ha parlato di come ha vissuto il divorzio tra i genitori: le sue parole.

Chanel Totti è la secondo genita di Ilary Blasi e dell’ex calciatore Francesco. La 18enne ha parlato per la prima volta del divorzio tra i suoi genitori. Ecco le sue parole.

Divorzio Totti-Ilary Blasi, parla Chanel: “Per me e Cristian non è stato facile”

Con l’esperienza a “Pechino Express” Chanel Totti si è fatta conoscere meglio.

La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, in coppia con l’amico Filippo Laurini, è certamente tra le protagoniste indiscusse di questa edizione del 2026. Oggi 18 anni, Chanel, in una lunga intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera, aveva parlato per la prima volta del divorzio tra i suoi genitori, asserendo che non è stato facile e che “ci vanno di mezzo i figli”.

Ma ecco le sue parole.

Divorzio Totti-Ilary Blasi, parla Chanel: “La gente parla…”

In una intervista al Corriere della Sera, Chanel Totti ha parlato del divorzio tra i suoi genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi: “Non siamo né la prima né l’ultima famiglia che attraversa questa cosa. Ma essendo sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la nostra sorellina, essendo piccola.

La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori. Abbiamo sostenuto entrambi, i figli devono stare vicini ai genitori, nonostante tutto. In quei momenti c’eravamo solo noi.”