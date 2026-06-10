Raid Usa sull'Iran: colpiti porti e batterie costiere nel Golfo Persico

Gli Stati Uniti hanno avviato una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani, con il Comando centrale a comunicare l'inizio delle operazioni; in Iran si segnalano esplosioni sulle isole del Golfo Persico e attività delle difese aeree, mentre la leadership politica e militare scambia minacce e avvertimenti.

Le forze statunitensi hanno avviato una nuova ondata di operazioni militari contro obiettivi in Iran, secondo un comunicato emanato dal Comando centrale degli Stati Uniti che ha indicato l’orario di inizio delle azioni alle 17:15 ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondente alle 23:15 in Italia del 10 giugno.

Gli attacchi sono stati descritti come misure di autodifesa e una risposta a quella che il Comando ha definito un’aggressione ripetuta da parte delle forze iraniane.

In parallelo, le autorità iraniane hanno riportato l’attivazione delle difese aeree nell’area occidentale di Teheran e segnalato esplosioni in diverse località costiere e insulari nel Golfo Persico.

Tra i luoghi colpiti o interessati da detonazioni risultano l’isola di Kishil porto di Sirik e l’isola di Qeshmtutti punti sensibili per la navigazione nello Stretto di Hormuz e per la presenza di infrastrutture navali e missilistiche.

Obiettivi colpiti nel sud: basi navali, batterie costiere e postazioni aeree

I rapporti raccolti dalle autorità locali e dalle forze in teatro indicano che i raid hanno mirato a diverse installazioni nel sud dell’Iran, incluse basi navali e sistemi di difesa aerea nella provincia di Hormozgan.

In particolare, sono stati segnalati danni o attacchi su strutture nelle aree portuali di Sirik e Jasknonché su batterie missilistiche costiere attestate a Minab e sull’isola di Qeshmquest’ultima ubicata nello Stretto di Hormuz e strategica per il controllo del traffico marittimo.

Attività di difesa e conseguenze sul campo

Oltre agli impatti fisici registrati in porto e sulle installazioni costiere, è stata riportata l’attivazione di sistemi antiaerei in diverse province meridionali e la presenza di esplosioni udite in più centri urbani. Il governo iraniano ha ribadito che le sue forze armate rimangono in stato di allerta permanente e che ogni presenza militare straniera nelle acque e nello spazio aereo vicino allo Stretto è soggetta a rischio se dovesse verificarsi un errore o un incidente.

Dichiarazioni politiche e quadro diplomatico

La leadership statunitense ha motivato l’intervento come una risposta necessaria all’abbattimento di un elicottero d’attacco Apache e alle minacce percepite alla sicurezza delle proprie forze in regione. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso l’esigenza di una reazione «molto potente», pur sottolineando in seguito che i piloti coinvolti nell’incidente erano salvi e non gravemente feriti. Parallelamente, membri dell’amministrazione hanno avanzato valutazioni secondo cui negoziati con l’Iran su questioni più ampie — in particolare temi nucleari e il rilascio di fondi congelati — erano in corso, ma potrebbero essere messi a rischio dall’escalation militare.

Dal versante internazionale, si registrano richiami alla moderazione e inviti alla diplomazia: alcuni rappresentanti chiedono che le sedi multilaterali e il Consiglio di Sicurezza si concentrino su soluzioni politiche e su percorsi negoziali per evitare una ulteriore espansione del conflitto. Al tempo stesso, attori regionali e nazionali hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei civili e per il rischio di un conflitto più ampio che coinvolga altri Stati nella regione.

Reazioni e richieste di prudenza

Autorità e analisti hanno sottolineato la complessità dello scenario: la presenza di droni kamikaze, sistemi missilistici costieri e piattaforme navali senza equipaggio modifica le dinamiche di rischio e risposta. È stato inoltre riportato che un drone navale di superficie è stato impiegato nelle operazioni di recupero dei piloti Apache, a testimonianza della crescente integrazione di piattaforme autonome nelle missioni di sorveglianza e salvataggio.

In diversi paesi si è intanto aperto un dibattito sulla responsabilità degli attori coinvolti e sull’opportunità di intensificare canali diplomatici per ricondurre la tensione su binari meno pericolosi. Mentre alcune leadership nazionali ribadiscono la necessità di difendere la propria sovranità e i propri equipaggi, altre sollecitano a non alimentare ulteriormente la conflittualità attraverso azioni militari che possano provocare danni collaterali estesi.

Lo sviluppo degli eventi resta fluido: le autorità continueranno a monitorare la situazione nelle acque del Golfo Persico e nelle province meridionali dell’Iran, dove si stanno concentrando le conseguenze più immediate degli attacchi. Il confronto tra capacità militari convenzionali, sistemi di arma asimmetrici e strumenti diplomatici rimane al centro delle valutazioni per le prossime ore.