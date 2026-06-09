Stretto di Hormuz: Iran avverte forze straniere di ritirarsi

Le forze armate iraniane sono in allerta costante per eventuali violazioni dello spazio aereo. Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha dichiarato che le acque dello Stretto di Hormuz non sono internazionali e che le forze straniere dovrebbero ritirarsi il prima possibile.

Lo Stretto di Hormuz, una delle vie di navigazione più strategiche al mondo, è al centro di una nuova tensione diplomatica. Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha lanciato un avvertimento chiaro: le forze straniere presenti nella regione devono ritirarsi. La motivazione? Le acque dello stretto non sono considerate internazionali, ma condivise tra Iran e Oman.

In un comunicato pubblicato su X, Araghchi ha sottolineato che le forze armate iraniane sono in allerta costante per qualsiasi violazione dello spazio aereo del Paese. La presenza di forze straniere nelle vicinanze, secondo il ministro, rappresenta un rischio costante a causa di possibili errori umani, incidenti o situazioni di conflitto.

Le acque dello Stretto di Hormuz: una questione di sovranità

Il punto centrale della dichiarazione di Araghchi riguarda la natura delle acque dello Stretto di Hormuz. Secondo il ministro, queste acque non sono acque internazionalima sono condivise tra Iran e Oman. Questa distinzione è cruciale, poiché implica che la presenza di forze straniere nella zona è considerata una violazione della sovranità iraniana.

“La soluzione migliore è che le forze straniere ne escano il prima possibile”, ha affermato Araghchi.

Il ministro ha aggiunto che, per ridurre i rischi, è meglio che le forze straniere si ritirino il prima possibile da un ambiente che non sarà mai ospitale con una presenza ostile.

Diplomazia e avvertimenti: il doppio linguaggio dell’Iran

Nonostante il tono fermo del comunicato, Araghchi ha anche sottolineato che l’Iran preferisce il linguaggio della diplomazia. Tuttavia, ha avvertito che il Paese sa utilizzare anche altri linguaggi, se necessario. Questo doppio approccio riflette la complessità della situazione nello Stretto di Hormuz, dove la tensione tra interessi strategici e rivendicazioni di sovranità è sempre alta.

Le dichiarazioni di Araghchi arrivano in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione. Lo Stretto di Hormuz è una delle vie di navigazione più importanti al mondo, attraverso la quale transita una parte significativa del traffico petrolifero globale. La presenza di forze straniere nella zona è spesso vista come una minaccia alla sicurezza nazionale iraniana, ma anche come una necessità per garantire la libertà di navigazione.

In conclusione, l’avvertimento del ministro degli Esteri iraniano è un chiaro segnale che l’Iran non è disposto a tollerare la presenza di forze straniere nelle acque che considera parte del proprio territorio. La situazione richiede un delicato equilibrio tra diplomazia e fermezza, mentre il mondo osserva da vicino gli sviluppi in una delle regioni più sensibili del pianeta.