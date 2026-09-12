La prossima settimana, Houston sarà al centro dell’attenzione internazionale con il vertice G20 sull’energia, che vedrà la partecipazione di una delegazione russa. L’annuncio è arrivato dopo settimane di tensioni diplomatiche e preoccupazioni crescenti per la sicurezza energetica globale.

L’incontro, che si terrà dal 14 al 16 settembre 2026 rappresenta un momento cruciale per discutere delle sfide energetiche in un contesto di conflitti e instabilità economica.

La presenza russa, in particolare, è stata oggetto di dibattito, soprattutto alla luce delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea.

La delegazione russa e le tensioni diplomatiche

Secondo quanto dichiarato da Marat Berdyev ambasciatore incaricato delle questioni relative al G20, una delegazione composta da rappresentanti dei ministeri russi dell’Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali prenderà parte al vertice.

La partecipazione segue quella del ministro delle Finanze Anton Siluanov a un incontro del G20 in North Carolina lo scorso mese, che aveva suscitato polemiche tra i funzionari europei.

La presenza russa al G20 Energia arriva in un momento di crescente tensione, con gli Stati Uniti che stanno valutando nuove sanzioni contro Mosca.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver avuto una conversazione con il presidente russo Vladimir Putin ma i dubbi sulla serietà di Putin nel voler porre fine al conflitto in Ucraina rimangono.

Le sfide energetiche globali

Il vertice di Houston si svolge in un contesto di crisi energetiche multiple. Negli Stati Uniti, il prezzo del diesel ha raggiunto un record di oltre $6 al gallone questa settimana, mentre l’Iran ha chiuso in gran parte lo Stretto di Hormuz al traffico di petrolio e gas naturale. L’Unione Europea, nel frattempo, sta affrontando difficoltà nel tentativo di diventare indipendente dal petrolio e dal gas russi.

Con l’inverno alle porte e le scorte di gas a livelli insolitamente bassi, gli sforzi per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia sembrano vacillare. La costruzione di centri di dati negli Stati Uniti sta mettendo a dura prova le forniture di energia, aggiungendo ulteriore pressione al mercato.

Le sanzioni e le conseguenze economiche

Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro la Russia per la guerra in Ucraina stanno avendo un impatto significativo sul mercato energetico. L’amministrazione Trump aveva bloccato transazioni e congelato beni delle principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, creando ulteriori tensioni nel settore.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti è probabile che voti su nuove sanzioni contro la Russia durante il vertice del G20, anche se è incerto se il disegno di legge passerà la Camera, come ha fatto al Senato.

La situazione in Russia

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Le autorità russe affermano che il lavoro del giornale discredita le decisioni della leadership russa, mentre il giornale sostiene di fornire reportage accurato e imparziale. I giornalisti de The Moscow Times rifiutano di essere messi a tacere, ma hanno bisogno del supporto dei lettori per continuare il loro lavoro.