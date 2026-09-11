La principessa Astrid di Norvegia si spegne a 94 anni, pochi giorni dopo il fratello re Harald V

La Norvegia piange la perdita della principessa Astrid, morta a 94 anni. Il funerale di Stato del re Harald V ha visto la partecipazione di reali e capi di Stato da tutto il mondo.

La Norvegia è in lutto per la perdita della principessa Astrid, sorella maggiore del defunto re Harald V. La principessa, che ha rappresentato la Casa Reale con dedizione e calore per tutta la sua vita, si è spenta venerdì all’età di 94 anni. La notizia è stata resa pubblica dal palazzo reale in un comunicato ufficiale.

La principessa Astrid ha partecipato in carrozzina al funerale di Stato del fratello, re Harald V, deceduto a fine agosto all’età di 89 anni dopo oltre 35 anni di regno. La cerimonia funebre si è svolta mercoledì scorso nella Cattedrale di Oslo alla presenza di numerose famiglie reali e capi di Stato, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il presidente tedesco Steinmeier.

Il funerale di Stato del re Harald V

Il 9 settembre 2026, la Norvegia ha dato l’ultimo addio al re Harald V, il sovrano più anziano d’Europa. La cerimonia funebre, tenutasi nella Cattedrale di Oslo, ha visto la partecipazione di reali e capi di Stato da tutto il mondo. Tra i presenti, il principe William d’Inghilterra, la principessa Catharina-Amalia dei Paesi Bassi e il re Haakon VIII di Norvegia, figlio di Harald V.

Dopo la cerimonia religiosa, la bara del re Harald V è stata trasportata alla Fortezza di Akershus dove è stata tumulata nella cripta del Castello di Akershus. Questo funerale di Stato è stato il primo per un monarca norvegese dalla morte del padre di re Harald, re Olav V, avvenuta nel 1991.

La partecipazione di reali e capi di Stato

Tra i partecipanti al funerale di Stato del re Harald V, spiccano i nomi di reali e capi di Stato internazionali. Il re Abdullah e la regina Rania di Giordania, la principessa Beatrix dei Paesi Bassi e il principe ereditario Akishino e la principessa ereditaria Kiko del Giappone hanno reso omaggio al defunto sovrano norvegese.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione del principe Sverre Magnus e della principessa ereditaria Ingrid Alexandra della Norvegia, nonché del vescovo di Oslo Sunniva Gylver. La Guardia Reale ha presieduto il trasporto della bara del re Harald V dalla Cattedrale di Oslo alla Fortezza di Akershus.

La vita e il ruolo della principessa Astrid

La principessa Astrid di Norvegia ha dedicato la sua vita al servizio della Casa Reale. Nel corso della sua lunga esistenza, ha rappresentato la monarchia norvegese con senso del dovere e calore come dichiarato dal re Haakon VIII nel comunicato ufficiale. La principessa ha partecipato attivamente alla vita pubblica fino ai suoi ultimi giorni, dimostrando una forte connessione con il popolo norvegese.

La principessa Astrid ha condiviso con il fratello re Harald V un legame speciale, che ha reso la loro perdita così dolorosa per la Norvegia. La sua presenza al funerale di Stato del fratello è stata un momento commovente, simbolo del loro profondo affetto reciproco.

La Norvegia ricorda con affetto e gratitudine la principessa Astrid e il re Harald V, due figure fondamentali per la storia e la tradizione della monarchia norvegese.