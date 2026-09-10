Almeno cinque persone sono morte e altre 86 risultano disperse dopo l’incendio divampato sul traghetto passeggeri MV June Aster, al largo della costa occidentale delle Filippine. La Guardia Costiera ha riferito che 43 persone sono state tratte in salvo, mentre continuano le operazioni di soccorso, rese difficili dal maltempo e dalle fiamme che hanno continuato a interessare l’imbarcazione, come riportato da TgCOM24.

Filippine, traghetto in fiamme durante la traversata da Manila

Il traghetto era partito da Manila ed era diretto verso la zona di Coron, nella provincia di Palawan, quando l’incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì 10 settembre. Al momento dell’emergenza l’imbarcazione si trovava a circa 2,2 chilometri dalla costa. A bordo erano presenti complessivamente 134 persone, tra cui 117 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio.

Traghetto in fiamme nelle Filippine, proseguono le ricerche dei dispersi

La Guardia Costiera nel frattempo sta continuando le operazioni di ricerca delle persone che risultano disperse, mentre si procede anche con la verifica dei dati relativi ai passeggeri e ai superstiti. Le condizioni del mare e il maltempo stanno tuttavia complicando gli interventi.

Il bilancio, quindi, potrebbe ancora subire cambiamenti nelle prossime ore con il proseguimento delle operazioni, che restano ancora in atto.