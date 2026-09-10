Inclusione e lavoratori disabili, mangiare una pizza non è sufficiente  

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia è bloccata da barriere culturali, strutturali e digitali, risultando in un alto tasso di disoccupazione. Tuttavia, l’assunzione di personale con disabilità, oltre agli incentivi economici, rappresenta un investimento etico e strategico che genera un alto valore in termini di performance aziendale, innovazione e reputazione.

Inclusione, la legge 68/1999 come funziona?

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità in Italia è regolamentato dalla Legge 68/1999 sul “collocamento mirato“, un impianto normativo volto a promuovere l’integrazione professionale. Nonostante la presenza di questa legge, il mercato del lavoro italiano manifesta ancora forti e persistenti criticità: su una platea di quasi 3 milioni di persone con disabilità, solo il 32,5% risulta occupato.

Questo si traduce in un drammatico tasso di disoccupazione che supera il 20%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale.

Nonostante gli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99 per le aziende con un certo numero di dipendenti, le assunzioni effettive rimangono significativamente al di sotto delle quote legali.

Le ragioni di questa persistente difficoltà nel raggiungere la “quota reale” fissata dalla normativa sono complesse e strutturali. Le barriere architettoniche e in misura crescente quelle digitali, rappresentano ancora un ostacolo insormontabile in molti contesti lavorativi.

Assunzione lavoratori disabili, come viene aggirata la normativa

Nonostante la normativa, l’adeguamento degli ambienti e delle postazioni di lavoro è spesso insufficiente. Le imprese incontrano difficoltà oggettive nel reperire profili professionali con disabilità che siano adeguatamente formati e preparati per le mansioni specifiche richieste. Un problema quindi che coinvolge a monte la scuola e i percorsiformativi delle persone con disabilità. Spesso la mancata corrispondenza tra domanda e offerta mediata dai centri per l’impiego alimenta la percezione di complessità.

In alcuni casi le aziende per evitare l’assunzione diretta (o a causa delle difficoltà di matching con i candidati), ricorrono a strumenti alternativi come le convenzioni di delega con Cooperative di tipo B (ex art. 14) o più semplicemente, scelgono di pagare le sanzioni amministrative, percependo il costo dell’inadempienza come inferiore o più gestibile rispetto all’impegno per l’inclusione.

A complicare il quadro, come evidenziato dal CNEL, la scarsa inclusione non dipenda solo dai limiti fisici(accessibilità degli uffici e dei trasporti), ma anche da un profondo divario culturale. Le aziende tendono a percepire la disabilità come un onere, un ostacolo organizzativo, piuttosto che una potenziale risorsa. A questo si sommano le carenze strutturali nelle politiche attive del lavoro e un livello di istruzione media inferiore rispetto al resto della popolazione, con un numero più limitato di laureati in questa fascia.

Assunzione persone fragili, quali sono i vantaggi

Eppure, gli studi e le buone prassi aziendali dimostrano in modo incontrovertibile che l’assunzione di una persona con disabilità è un investimento che genera un ritorno di altissimo valore, non solo in termini etici e sociali, ma anche organizzativi e di performance. I vantaggi immateriali e misurabili sono molteplici. La presenza quotidiana di colleghi con diverse abilità promuove l’abitudine alla collaborazione, al rispetto reciproco e all’ascolto. Questo arricchisce il tessuto relazionale, riduce le conflittualità interne e favorisce un ambiente di lavoro sereno e collaborativo. Un’organizzazione che dimostra un impegno autentico nell’inclusione veicola una forte responsabilità sociale e questo approccio genera un grande orgoglio nei dipendenti, che si sentono parte di un’entità etica e progressista, migliorando drasticamente la fidelizzazione e la motivazione generale.

Le persone con disabilità sviluppano spesso una straordinaria e raffinata capacità di adattamento e di elaborare strategie alternative per raggiungere gli obiettivi. Questo stimola l’intera azienda a ripensare i propri processi in modo più efficiente, innovativo e meno rigido, promuovendo una cultura di “design for all”. Non da ultimo l’inclusione lavorativa (autentica) invia un messaggio potente, credibile e distintivo ai clienti, ai partner commerciali e al mercato in generale. Posiziona l’azienda come un’organizzazione moderna, aperta e socialmente responsabile, contribuendo positivamente alla percezione del brand.

Oltre ai benefici intangibili, l’inserimento lavorativo tramite il collocamento mirato (Legge 68/99) offre concreti incentivi economici alle aziende. Le agevolazioni previste sono mirate e comprendono sgravi contributivi o esenzioni dai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Contributi economici destinati a coprire i costi sostenuti dall’azienda per rendere accessibili gli ambienti e le postazioni di lavoro (es. acquisto di tecnologie assistive, modifiche strutturali, ecc.).

Aziende e inclusione, mangiate meno pizza e fate più assunzioni

I manager delle aziende italiane non possono esimersi da questo obiettivo di inclusione. Non è sufficiente “essere buoni” o adempiere all’obbligo con il minimo sforzo, ma è imperativo essere bravi nell’implementare processi di inclusione efficaci e sostenibili. Il percorso di integrazione non è una favola dal finale scontato, ma un processo complesso che, se gestito con visione e competenza, genera un valore incommensurabile e duraturo per le persone, per l’azienda stessa e per l’intera comunità. È una vera e propria missione manageriale. Provocatoriamente potremmo dire che forse è necessario mangiare meno pizza (con tutto il rispetto per chi ha intrapreso questa lodevole iniziativa imprenditoriale) e iniziare a concretizzare con coraggio e in seno alle aziende questi principi di partecipazione.

È il quarto articolo della nostra Costituzione a richiederlo, poiché esso stabilisce il principio fondamentale del diritto e dovere al lavoro, riconoscendo il lavoro a tutti i cittadini e promuovendo le condizioni affinché tale diritto sia reso effettivo dalla Repubblica. È imperativo iniziare a tradurre in azioni concrete e tangibili questi principi fondamentali di partecipazione, inclusione e responsabilità condivisa che troppo spesso rimangono confinati nel dibattito teorico o nei documenti programmatici. O ancora peggio, si limitano a essere piccole azioni isolate e di facciata, senza influenzare la cultura lavorativa complessiva. Serve un’iniezione di coraggio civico e manageriale per superare l’inerzia e la paura del cambiamento.

Dobbiamo avere l’audacia di sperimentare nuove forme di coinvolgimento attivo, di decentralizzare le decisioni e di responsabilizzare pienamente gli attori coinvolti, trasformando la “partecipazione” da concetto astratto a pratica operativa quotidiana. Questo significa investire risorse, tempo e capitale umano non solo nelle buone intenzioni, ma nella costruzione di infrastrutture e processi che rendano la partecipazione effettiva, misurabile e impattante.