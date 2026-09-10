Una donna è morta in un sottopasso allagato a Latisana. Un carabiniere si è tuffato per soccorrerla ed è stato poi ricoverato.

Una donna è morta a Latisana dopo essere rimasta intrappolata con l’auto in un sottopasso completamente allagato. Il dramma si è verificato durante la violenta ondata di maltempo che ha colpito il Basso Friuli, causando allagamenti e numerosi interventi di soccorso.

Allagamenti tra Lignano, Marano Lagunare e Carlino: decine di interventi

Le conseguenze del maltempo hanno interessato un’area molto più vasta, in particolare lungo il territorio compreso tra Latisana e Lignano Sabbiadoro.

Strade, spazi pubblici e strutture turistiche sono stati raggiunti dall’acqua, mentre vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario continuano a gestire le diverse situazioni di emergenza. A Latisana il sindaco Sette sta effettuando sopralluoghi sul territorio per verificare le criticità e seguire le operazioni.

Particolarmente complicato il quadro a Lignano Riviera, dove il camping Pino Mare, attualmente al completo, ha registrato circa “50 centimetri d’acqua” nei settori che già in passato erano stati interessati dagli allagamenti.

Al momento, tuttavia, non sarebbero state disposte evacuazioni. Problemi anche nel parcheggio del Riviera Resort, sommerso dall’acqua al punto da rendere difficoltosa l’uscita dei veicoli. Sul litorale i bagnini sono invece impegnati a sollevare la prima fila di ombrelloni per cercare di contenere i danni.

Situazione critica anche a Marano Lagunare, dove risultano allagati il centro storico e diverse strade, mentre da Carlino arrivano segnalazioni di una situazione definita “molto difficile”.

Le intense piogge cadute tra la notte e la mattinata hanno quindi messo in difficoltà contemporaneamente diversi comuni del Basso Friuli, con ripercussioni sulla viabilità e numerosi interventi ancora in corso. Le squadre di emergenza continuano a monitorare le zone più colpite, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Latisana, auto intrappolata nel sottopasso: muore una donna

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Basso Friuli tra la notte e la mattinata, provocando allagamenti diffusi e una tragedia a Latisana, in provincia di Udine. Una donna ha perso la vita dopo essere rimasta bloccata con la propria automobile nel sottopasso di via Dietro Chiesa, completamente invaso dall’acqua. Secondo le prime informazioni, la conducente non sarebbe più riuscita a proseguire né a mettersi in salvo mentre il livello dell’acqua continuava a salire.

Dopo la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza 112 sono intervenuti carabinieri e soccorritori. Uno dei militari dell’Arma, arrivato sul posto, si è gettato nell’acqua nel tentativo di raggiungere il veicolo e salvare la donna. Il carabiniere è riuscito a estrarla dall’abitacolo e a portarla fuori dall’auto, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile e ne è stato constatato il decesso. Anche il militare ha avuto bisogno di assistenza sanitaria dopo il difficile intervento ed è stato trasferito in ospedale.

Numerosi equipaggi dei vigili del fuoco sono stati mobilitati nella zona per rispondere alle molte richieste di intervento e mettere in sicurezza le aree maggiormente interessate dagli allagamenti. La morte della donna rappresenta, al momento, la conseguenza più grave dell’emergenza provocata dalle precipitazioni eccezionali nel territorio.