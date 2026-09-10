Incendio a Novy Urengoy dopo attacco con droni: cosa sappiamo

Un attacco con droni ha colpito un impianto industriale a Novy Urengoy, causando un incendio. Il governatore Dmitry Artyukhov ha confermato che non ci sono state vittime.

Un attacco con droni ha colpito un impianto industriale nella città di Novy Urengoy situata nella regione di Yamal-Nenets in Siberia settentrionale. Questo è il primo attacco di questo tipo nella zona, nota per essere il cuore energetico della Russia. Le fiamme sono state domate, ma le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni.

Il governatore della regione di Yamal, Dmitry Artyukhov ha confermato l’incidente attraverso un messaggio pubblicato su Telegram. “La cosa più importante è che non ci sono stati feriti o vittime“, ha dichiarato. “Si stanno valutando l’entità e la natura dei danni“.

Un attacco senza precedenti nella regione di Yamal

Novy Urengoy è una città strategica per l’industria del gas naturale in Russia.

Situata a circa 3.000 chilometri dal confine ucraino, la città è un importante centro di produzione per la Gazprom la principale compagnia energetica russa. La regione di Yamal-Nenets è conosciuta per le sue immense riserve di gas, stimate in 26,5 trilioni di metri cubici sufficienti a coprire la domanda globale per più di sei anni.

L’attacco è avvenuto in un contesto di tensioni crescenti, con la Russia che ha interrotto le esportazioni di gas verso l’Europa occidentale a seguito dell’inizio della guerra in Ucraina nel 2022. La città di Novy Urengoy, spesso definita la “capitale del gas” della Russia, è un nodo cruciale per l’industria energetica del paese.

Le misure di sicurezza e le restrizioni

Durante l’attacco, sono state imposte restrizioni all’aeroporto di Nadym situato nella regione di Yamal-Nenets. Inoltre, le scuole hanno adottato la didattica a distanza per il secondo turno, come misura precauzionale. Anche l’Oblast autonomo di Khanty-Mansi ha segnalato un pericolo di droni, con restrizioni imposte all’aeroporto locale.

I residenti di Novy Urengoy avevano segnalato un incendio in uno dei quartieri della città, confermando l’attacco. Le autorità stanno ancora investigando per determinare l’estensione dei danni e le responsabilità dell’attacco. La Gazprom non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’incidente.

Questo attacco rappresenta una nuova escalation nelle tensioni regionali, con implicazioni significative per l’industria energetica russa e la sicurezza della regione di Yamal-Nenets.