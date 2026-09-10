Rientro a Palmoli per i bambini del bosco: cosa è successo

Dopo un lungo periodo di separazione, i bambini del bosco potranno finalmente fare ritorno a Palmoli il loro paese natale. La notizia è stata annunciata dall’avvocato Simone Pillon che ha commentato l’esito dell’incontro avuto con Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese rispettivamente tutrice e curatrice dei tre figli di Nathan e Catherine.

L’incontro si è tenuto presso la sede dell’Ente Capofila d’Ambito Distrettuale (Ecad) per l’Ambito Territoriale Sociale n.

14 ‘Alto Vastese’ di cui Palmoli fa parte. I bambini, dal 20 novembre dell’anno scorso vivono in una struttura protetta a Vasto dove sono stati collocati dal Tribunale per minorenni che ha sospeso la responsabilità genitoriale ai genitori.

Un incontro costruttivo per il futuro dei bambini

L’incontro si è svolto in un clima di confronto costruttivo come ha riferito Pillon.

I genitori hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo al benessere dei figli, sottolineando l’importanza di prevenire stress e trauma per i bambini. Hanno inoltre illustrato il loro stile educativo e le modalità di dialogo con i figli, spesso male interpretate.

Durante la riunione, i genitori sono stati informati sulle modalità del rientro graduale e sull’inserimento scolastico.

Sono state fornite rassicurazioni riguardo agli accertamenti in corso per la salute dei bambini e al coinvolgimento dell’equipe di Neuropsichiatria Infantile nel follow-up scolastico.

Nuove modalità di confronto e dialogo

Durante l’incontro, sono state convenute le nuove modalità di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella vicenda. Questo passo è stato compiuto per stemperare il clima e favorire la reciproca comprensione tra le parti. Pillon ha sottolineato che i tempi degli incontri sono stati leggermente incrementati permettendo ai bambini di tornare a Palmoli, seppur per poche ore nei giorni antecedenti l’inizio della scuola.

Il rientro a Palmoli è previsto per la prossima settimana mentre l’inizio della scuola è fissato per mercoledì. Questa notizia rappresenta un passo importante verso la riappacificazione e il benessere dei bambini, che potranno finalmente rivedere il loro paese dopo un lungo periodo di separazione.