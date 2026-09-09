Paura a Rozzano, dove un colpo di pistola esploso a pochi metri da una scuola dell’infanzia ha costretto le maestre a portare i bambini al riparo. Indagini in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.

Rozzano, uno sparo vicino all’asilo: bambini portati al riparo

Momenti di paura nella mattinata di martedì a Rozzano, nell’hinterland sud di Milano, dove intorno alle 10 è stato esploso un colpo d’arma da fuoco nella zona tra via Petunie e via Lilà, a pochi metri da una scuola dell’infanzia.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, come riportato da Il Giorno, si sarebbe trattato di un solo sparo, e non di uno scontro a fuoco prolungato. Subito dopo, cinque giovani descritti dai testimoni come di origine nordafricana sono stati visti allontanarsi rapidamente in direzioni diverse, anche attraverso il vicino Parco 2.

La loro identità e l’eventuale coinvolgimento nell’episodio restano da accertare.

Il rumore ha spaventato i residenti, alcuni dei quali si sono chiusi in casa, mentre le insegnanti hanno immediatamente radunato i bambini che stavano giocando nel giardino dell’asilo e li hanno accompagnati all’interno dell’edificio. Non risultano feriti.

Sparo in pieno giorno a Rozzano, paura davanti all’asilo: cinque giovani in fuga

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia locale, che hanno avviato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica, individuare chi abbia esploso il colpo e chiarirne il movente.

Tra le piste al vaglio c’è quella di un regolamento di conti tra gruppi legati allo spaccio di stupefacenti, ma il collegamento non è ancora stato accertato.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni di chi vive nel quartiere, dove alcuni residenti denunciano da tempo degrado e attività illecite. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Mattia Ferretti, annunciando che avrebbe affrontato il tema in un incontro già programmato con il prefetto, “con l’obiettivo di fare il punto sulla sicurezza nel quartiere e sulle misure da adottare per contrastare lo spaccio e gli episodi di violenza“.