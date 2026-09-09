Tunisino di 49 anni arrestato per aggressione sessuale e danni a Perugia

I Carabinieri di Perugia hanno arrestato un uomo di 49 anni per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. L'accaduto è avvenuto il 9 settembre 2026.

Il 9 settembre 2026, a Perugia, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno effettuato un arresto per violenza sessualeresistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’indagato, un tunisino di 49 anni è stato fermato dopo un episodio avvenuto all’interno di un esercizio pubblico della zona. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo, in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol, avrebbe avvicinato una dipendente dell’esercizio, compiendo atti di natura sessuale contro la sua volontà.

Le circostanze dell’arresto

L’intervento dei Carabinieri è stato necessario per fermare l’uomo, che ha opposto attiva resistenza ai militari. Durante l’arresto, il 49enne ha aggredito i militari, rivolto loro epitetti offensivi e causato danni all’autovettura di servizio. Nonostante la resistenza, l’uomo è stato neutralizzato senza ulteriori conseguenze per alcuno.

La convalida dell’arresto

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto del tunisino, disponendo l’applicazione della misura cautelare in carcere. L’indagato è difeso dall’avvocato Antonio Cozza.

L’episodio ha suscitato particolare attenzione per la gravità dei reati commessi e per la resistenza opposta durante l’arresto. Le indagini sono ancora in corso per accertare ulteriori dettagli.