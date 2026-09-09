Trattativa sulla legge elettorale: numeri, emendamenti e il voto che arriva in Aula

La trattativa sulla legge elettorale si concentra su soglia del premio, norma "anti-cespugli" e calendario parlamentare. In gioco ci sono numeri che possono determinare un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato o un risultato proporzionale.

Nelle ultime settimane la riforma delle regole elettorali ha percorso le sale di Palazzo Madama e di Montecitorio diventando oggetto di trattativa serrata tra i gruppi della maggioranza. Il testo è approdato in Aula al Senato il 9 settembre e, se modificato dai senatori, sarà riesaminato in terza lettura dalla Camera a partire dal 28 settembre.

Al centro del confronto restano elementi tecnici ma politicamente decisivi come la soglia che attiva il premio di maggioranza, la cosiddetta norma “anti-cespugli” e alcune norme sul voto e sulle candidature.

Il quadro parlamentare vede impegnati diversi attori: da un lato il gruppo di Fratelli d’Italia (FdI) la LegaNoi Moderati e altre componenti; dall’altro Forza Italia e i gruppi con sensibilità diverse.

Nel dibattito emergono dichiarazioni nette e interventi formali: il capogruppo di AvsPeppe De Cristofaro ha definito la situazione con la frase “È una cosa davvero imbarazzante“, evidenziando la tensione nel confronto parlamentare.

Il doppio turno scartato e la partita sulla soglia del premio

Una delle ipotesi più discusse, il meccanismo del ballottaggio è stata progressivamente accantonata durante le consultazioni interne.

In Aula a Palazzo Madama si è valutata una versione che prevedeva l’assegnazione del premio alla coalizione che superasse il 48% al primo turno e, in assenza di tale soglia, un secondo turno tra le due liste sopra il 38%. Tuttavia, tra resistenze interne alla coalizione e valutazioni strategiche il doppio turno ha perso consenso e non figura come opzione praticabile nello stallo attuale.

La rilevanza politica del punto percentuale

Con il ballottaggio fuori gioco, la discussione si è concentrata sulla percentuale minima necessaria per attivare il premio di maggioranza. La versione uscendo da Montecitorio fissava la soglia al 42% ma nella trattativa si è aperta la possibilità di abbassarla all’41%. Quel singolo punto percentuale ha un peso concreto: può significare la differenza tra l’assegnazione del premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato o l’orientamento verso un sistema più proporzionale.

La norma “anti-cespugli” e i pesi degli alleati minori

Un altro tema tecnico con forti implicazioni politiche è la norma comunemente definita “anti-cespugli”. Nella formulazione approvata dalla Camera, i risultati delle liste coalizzate che restano sotto il 3 per cento e non vengono ripescate non vengono computati ai fini del raggiungimento della soglia per il premio. Per tutelare piccoli alleati, è stato presentato un emendamento congiunto di FdILega e Noi Moderati che propone di abbassare quel tetto all’1 per cento restituendo così peso ai raggruppamenti più ridotti.

Su questo punto si registra la divergenza di Forza Italia che frena l’operazione, e permangono dubbi di legittimità costituzionale che complicano ulteriormente la trattativa. La disputa non è soltanto matematica ma tocca l’assetto degli accordi di coalizione, con effetti diretti sulla rappresentanza dei partiti minori.

Altri nodi: emendamenti, preferenze e calendario parlamentare

Tra le altre questioni in bilico ci sono proposte individuali e misure sui meccanismi interni alle liste. Un emendamento depositato dalla senatrice Paola Ambrogio di FdI ha riaperto il confronto sulla soglia, mentre un atto individuale del senatore Marcello Pera aveva messo sul tavolo la soluzione del doppio turno, oggi verosimilmente destinata al ritiro o all’archiviazione. Sul fronte delle preferenze, il centrodestra ha reintrodotto una formulazione che mantiene i capilista bloccati, con la votazione a Palazzo Madama che sarà palese per evitare i problemi dello scrutinio segreto registrati in altri passaggi.

Se la linea degli sherpa di maggioranza dovesse reggere, il voto finale al Senato è atteso il 15 settembre. Successivamente il testo, se modificato, tornerà a Montecitorio per la terza lettura prevista a partire dal 28 settembre con l’obiettivo di concludere la negoziazione tra la fine di questo mese e i primi di ottobre. Queste scadenze segnano il calendario operativo del percorso legislativo e la tempistica entro cui gli attori politici intendono chiudere la partita.

Ogni punto percentuale e ogni modifica procedurale possono cambiare l’equilibrio finale del sistema elettorale in vista della prossima tornata di voti.