Re Harald V di Norvegia: il mondo si riunisce per l'ultimo saluto

Oslo è pronta per dare l’ultimo addio a re Harald V, il sovrano che ha guidato la Norvegia con saggezza e carisma per oltre tre decenni. Il funerale di Stato, previsto per oggi, vedrà la partecipazione di numerosi leader mondiali e reali europei, trasformando la capitale norvegese in un palcoscenico di omaggi e commemorazioni.

Tra i partecipanti più illustri ci sono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il principe William del Regno Unito, e i reali di Spagna, Finlandia, Germania e Repubblica Ceca.

Anche il primo ministro francese e quello thailandese saranno presenti per rendere omaggio al sovrano 89enne, scomparso il 28 agosto.

Il corteo funebre e la cerimonia religiosa

Il feretro di re Harald V partirà dal palazzo reale alle 12.00 (ora dell’Europa centrale) e sarà trasportato su un affusto d’artiglieria lungo il viale principale della città fino alla cattedrale luterana di Oslo.

La cerimonia religiosa inizierà alle 13.00 CET con un minuto di silenzio osservato in tutto il Paese.

Alla processione a piedi prenderanno parte la famiglia reale norvegese, guidata dal nuovo re Haakon VIII, reali stranieri, capi di Stato e dignitari. Solo la vedova di Harald, la regina Sonja, 89 anni, e la nuova regina Mette-Marit, sottoposta a un trapianto di polmone a giugno, seguiranno il corteo in auto.

La partecipazione di Marius Borg Høiby

Marius Borg Høiby, figlio di Mette-Marit da una precedente relazione, agli arresti domiciliari in attesa dell’appello contro una condanna per stupro e aggressione, ha ottenuto il permesso di partecipare al funerale. Tra gli altri ospiti annunciati figurano il principe ereditario del Giappone Akishino e la principessa Kiko, le famiglie reali scandinave, le coppie reali del Belgio e dei Paesi Bassi, il principe Alberto di Monaco e il re di Giordania Abdullah II.

Misure di sicurezza eccezionali

La polizia norvegese ha mobilitato quasi 3.000 agenti in quella che ha definito “una delle più grandi operazioni” della sua storia. Sono stati dispiegati anche circa 3.500 soldati, mentre su gran parte dell’est del Paese sono state imposte eccezionali restrizioni dello spazio aereo.

Al termine della funzione religiosa, quattro caccia F-35 sorvoleranno la cattedrale in una formazione “missing man”, mentre il feretro verrà trasferito alla cappella del castello di Akershus. Qui sarà calato nella cripta del mausoleo reale, accanto ai genitori e ai nonni di Harald. Sarà sepolto in un sarcofago da 2 milioni di dollari (1,7 milioni di euro), il cui design resta segreto.

Il ricordo di re Harald V

Re Harald V, salito al trono nel 1991, era il più anziano sovrano regnante d’Europa. Nonostante i crescenti problemi di salute negli ultimi anni, aveva sempre escluso l’idea di abdicare ed era estremamente popolare tra i norvegesi.

Simbolo di una Norvegia aperta e tollerante, colpì profondamente l’opinione pubblica celebrando la diversità in un discorso per il 25º anniversario del suo regno. “I norvegesi sono ragazze che amano le ragazze, ragazzi che amano i ragazzi, e ragazze e ragazzi che si amano tra loro”, disse, aggiungendo: “I norvegesi credono in Dio, in Allah, nell’Universo e in nulla”.

Negli ultimi giorni migliaia di norvegesi hanno sfilato davanti al feretro del re, alcuni attendendo in fila per ore. La piazza davanti al palazzo è stata ricoperta di fiori, disegni e candele. “Era il nonno della nazione”, ha dichiarato Gunn Johnsen, 81 anni, all’agenzia di stampa AFP martedì, spiegando di aver viaggiato un’ora in treno per porgergli l’ultimo saluto. “Generoso, inclusivo, gentile”, ha aggiunto la sua amica Vigdis Simonsen, 64 anni.