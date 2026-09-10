Stati Uniti cercano alleati NATO per contrastare la Corte Penale Internazionale

Gli Stati Uniti stanno cercando il sostegno degli alleati NATO per contrastare la Corte Penale Internazionale. Scopri le motivazioni e le reazioni europee a questa iniziativa.

Gli Stati Uniti hanno avviato una campagna pubblica per smantellare la Corte Penale Internazionale (ICC), un’istituzione che si occupa di crimini di genocidio e contro l’umanità. Ora, il paese sta cercando il sostegno dei suoi alleati della NATO per raggiungere questo obiettivo.

In un incontro riservato tenutosi a luglio l’inviato degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker ha chiesto agli alleati di collaborare per indebolire l’ICC.

Le reazioni europee e le motivazioni dietro questa mossa saranno discusse da Sarah Wheaton e Kathryn Carlson nel loro prossimo podcast.

La crisi abitativa in Europa e le soluzioni proposte

Mentre la tensione diplomatica si intensifica, l’Europa sta affrontando una profonda crisi abitativa. Sarah Wheaton ha intervistato Dan Jørgensen il commissario incaricato di affrontare questo problema, per capire le possibili soluzioni e le misure in corso.

L’uso dell’intelligenza artificiale dalle organizzazioni criminali

Un altro fenomeno preoccupante è l’uso di intelligenza artificiale da parte delle organizzazioni criminali in Europa. Questi gruppi stanno sfruttando la tecnologia per identificare le aree migliori per costruire fabbriche illegali di tabacco sfuggendo così ai controlli delle autorità.

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