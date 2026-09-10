Il maltempo ha fatto crollare materiali e detriti della frana dello Scaiun, in Valtellina: i dettagli.

Il maltempo, che ha colpito nelle scorse ore la Lombardia, ha causato nella notte il distacco della storica frana dello Scaiun, sopra Cataeggio, nel territorio comunale di Val Masino: 45 le persone evacuate.

Paura in Val Masino, ampia frana nelle notte

Paura nella notte a Cataeggio, frazione di Val Masino, in provincia di Sondrio, dove si è verificato un nuovo distacco dello Scaiun.

A causa del maltempo infatti sono finiti a valle grandi quantità di detriti, materiali, alberi spezzati, pietrame, che hanno così fatto scattare l’emergenza. L’allarme è scattato intorno alle ore 01.30, con un boato che ha spaventato i residenti. Fortunatamente il vallo paramassi realizzato grazie ai fondi di Regione Lombardia ha bloccato gran parte del materiale.

Maltempo, frana in Val Masino: decine di persone evacuate

Come visto paura in Val Masino, dove nella notte c’è stato un nuovo distacco dello Scaiun. Nonostante il vallo paramassi abbia bloccato gran parte dei detriti, per precauzione 45 persone sono state fatte evacuare dalle proprie abitazioni e sono state alloggiate in tre alberghi della zona.

Le scuole invece, sempre per precauzione, sono state chiuse. In queste ore verranno effettuati tutti gli accertamenti sul corpo frana, al fine di capire se possano esserci pericoli o meno.