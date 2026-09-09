Possibile incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi durante l'Apec in Cina

Le relazioni internazionali potrebbero vivere un momento cruciale a novembre. Un possibile incontro trilaterale tra i presidenti Vladimir Putin, Donald trump e Xi Jinping sta suscitando grande interesse nella comunità diplomatica. Questo vertice, se confermato, si terrà a margine del vertice dell’Apec, l’Asia-Pacific Economic Cooperation, in programma il 18 e 19 novembre in Cina.

La notizia è stata confermata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha parlato di una conversazione telefonica tra Putin e Trump avvenuta l’8 settembre. Durante questa chiamata, i due leader hanno discusso la possibilità di un incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.

Le premesse diplomatiche per un incontro storico

Questa ipotesi non è nata improvvisamente.

Già il 31 agosto, durante un incontro a Bishkek, Putin e Xi avevano discusso della possibilità di un vertice a tre. Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, ha dichiarato che l’organizzazione di un incontro trilaterale è principalmente una questione per il Paese ospitante.

Ushakov ha aggiunto che, se la Cina sarà in grado di organizzare l’incontro con la necessaria preparazione diplomatica, questo potrebbe avere luogo e non sarà inutile.

Le parole del consigliere lasciano intendere che, nonostante le difficoltà logistiche e diplomatiche, c’è una concreta possibilità che questo vertice si realizzi.

Le implicazioni geopolitiche di un possibile incontro

Un incontro tra i leader di Russia, Stati Uniti e Cina avrebbe un impatto significativo sulla scena internazionale. Questi tre Paesi sono tra i principali attori geopolitici globali, e un vertice a tre potrebbe influenzare le dinamiche di potere e le relazioni economiche a livello mondiale.

La Cina, in qualità di Paese ospitante, avrà un ruolo cruciale nella realizzazione di questo incontro. La capacità di organizzare un evento di tale portata richiede una preparazione diplomatica accurata e una coordinazione tra le parti coinvolte. Se tutto andrà come previsto, questo vertice potrebbe diventare un punto di riferimento per le future relazioni internazionali.

Mentre il mondo attende ulteriori sviluppi, l’ipotesi di un incontro tra Putin, Trump e Xi rimane un argomento di grande interesse. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa possibilità si trasformerà in realtà.