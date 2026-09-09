La manovra 2027 comincia a prendere forma tra agevolazioni fiscali per gli aumenti di stipendio dei giovani, possibili novità per le partite Iva e pensioni a 64 anni. Giorgetti illustra le proposte della Lega, ma restano da definire risorse e sostenibilità degli interventi.

Manovra 2027, flat tax per i giovani e pensione a 64 anni: le proposte di Giorgetti

Un trattamento fiscale più favorevole per gli aumenti retributivi, soprattutto a beneficio dei giovani, e un possibile ampliamento del regime agevolato per le partite Iva: sono alcune delle proposte illustrate dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’iniziativa della Lega In tua difesa – Verso la finanziaria 2027. Il punto di partenza è il livello delle retribuzioni di ingresso: “Che gli stipendi dei giovani all’ingresso nel mondo del lavoro siano troppo bassi è un’assoluta evidenza“, ha osservato il ministro.

L’ipotesi è costruire un’intesa con le imprese disposte ad aumentare le buste paga, applicando sulla quota aggiuntiva una tassazione sostitutiva ridotta, sul modello dell’agevolazione al 5% richiamata da Giorgetti per i rinnovi contrattuali nella precedente manovra. “Dobbiamo fare una proposta di vantaggio fiscale, che si sposi però con la disponibilità degli imprenditori“, ha spiegato, indicando anche l’obiettivo di contrastare la fuga dei cervelli.

Non si tratta, dunque, di un aumento automatico per tutti i lavoratori, ma di una misura ancora da definire. Sul versante delle partite Iva, il ministro ha aperto alla possibilità di innalzare la soglia di accesso al regime forfettario, oggi fissata a 85mila euro di ricavi o compensi, per il quale è prevista l’aliquota ordinaria del 15%.

La Lega punta da tempo a portare il limite a 100mila euro, ma Giorgetti ha riconosciuto che sarà necessario “negoziare con Bruxelles”. La proposta, che potrebbe arrivare nell’anno delle elezioni politiche, riaprirebbe inoltre il confronto sull’equità fiscale rispetto alla tassazione del lavoro dipendente.

Pensioni a 64 anni, banche e caro-energia: gli altri nodi della finanziaria

Tra i dossier previdenziali resta la proposta leghista di consentire l’uscita dal lavoro a 64 anni, con l’obiettivo di “correggere una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 1996 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 1996“. Giorgetti ha però precisato che qualsiasi intervento dovrà “ovviamente garantire sostenibilità nel lungo termine“. Più prudente la posizione sulle banche, dopo la proposta della Lega di un contributo del 5% sugli extraprofitti, da cui il partito punta a ricavare 2-3 miliardi di euro da destinare a famiglie, imprese e sicurezza.

La misura incontra la contrarietà di Forza Italia e il ministro ha preferito richiamare il ruolo della concorrenza: “Se tu introduci elementi di concorrenza nel sistema, vedi che alcuni redditi di posizione e alcuni extraprofitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività“. Sullo sfondo restano il caro-energia, con petrolio intorno ai 100 dollari e gas arrivato a 75 euro, e i vincoli di bilancio europei. Giorgetti ha ribadito la necessità di proteggere la stabilità dei conti pubblici, anche alla luce delle turbolenze dei mercati internazionali, mentre il governo valuta le risorse eventualmente disponibili grazie alla flessibilità europea sulle spese per difesa ed energia.

Il ministro ha inoltre proposto commissioni zero per i micropagamenti fino a 10 euro con l’euro digitale. Nell’immediato, l’attenzione è rivolta ai carburanti: l’ultimo taglio delle accise sul gasolio scade giovedì 10 settembre e l’esecutivo sta valutando nuove misure mirate, che potrebbero essere esaminate dal Consiglio dei ministri nelle prossime ore, anche se non è escluso uno slittamento.