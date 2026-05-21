Il governo si prepara a prorogare nuovamente il taglio delle accise su benzina e gasolio e a introdurre misure di sostegno per autotrasporto e trasporto pubblico locale, in risposta al caro carburanti e alle tensioni del settore. Il provvedimento, atteso in Consiglio dei ministri, includerà anche interventi per garantire la continuità operativa dell’ex Ilva.

Decreto del governo: trasporti e nuovo intervento per garantire la continuità dell’ex Ilva

Il decreto legge sarà discusso dal Consiglio dei ministri, con un pacchetto di misure che non si limita al comparto dei trasporti. Come riportato dal ministro Giorgetti, tra gli interventi previsti figura infatti anche un’azione specifica per garantire la continuità produttiva dell’ex Ilva, tema centrale per il governo nelle ultime settimane.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi nell’ampliamento del prestito ponte da 149 milioni già concesso a fine aprile, necessario per assicurare la continuità aziendale almeno fino a fine giugno. L’esecutivo punta inoltre a sfruttare la flessibilità fino a 380 milioni consentita a livello europeo, così da stabilizzare la situazione finanziaria dello stabilimento e garantirne la prosecuzione operativa.

Carburanti, proroga o stop del taglio accise? L’importante annuncio del ministro Giorgetti

Il governo si prepara a estendere fino alla prima settimana di giugno la riduzione delle accise su carburanti, che riguarda gasolio e benzina. L’intervento, già avviato il 19 marzo in risposta al blocco dello Stretto di Hormuz e più volte rinnovato, prevede attualmente uno sconto di 20 centesimi al litro sul diesel e 5 centesimi sulla benzina. La misura, il cui costo per lo Stato si aggira intorno a circa 1 miliardo di euro al mese, viene in parte compensata attraverso un aumento dell’Iva sui carburanti.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento, ha anticipato che “Credo che si andrà a un decreto legge domani sera” e che sono previsti “interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori e trasporto pubblico locale, con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno”. L’obiettivo è anche quello di attenuare le tensioni nel settore dell’autotrasporto, che ha proclamato uno sciopero contro il caro carburante dal 25 al 29 maggio. Non si esclude, inoltre, un’ulteriore proroga nel caso in cui la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse migliorare.

“Penso di sì, venerdì possiamo portarlo in Cdm”. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, a margine degli Stati generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispondendo alle domande sul provvedimento in preparazione da parte del governo in materia di accise. “Probabilmente si porterà un ulteriore dl all’attenzione del consiglio dei ministri per evitare che dal 22 di questo mese ci sia l’aggravio legato all’aumento delle accise“, ha ribadito.