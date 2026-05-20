Rischio sospensione fondi ue: il Parlamento europeo avverte la Slovacchia

Il parlamento europeo ha intensificato le critiche rivolte al governo slovacco, chiedendo alla Commissione europea di avviare una verifica per accertare se esista un rischio chiaro di violazione grave dei valori fondanti dell’Unione. La mozione approvata il 20 maggio 2026 riflette la preoccupazione dei deputati per la gestione dei fondi UE e per lo stato complessivo della democrazia nel paese.

Questo provvedimento ha una forte valenza politica: non è immediatamente vincolante, ma prepara il terreno per eventuali misure più incisive.

I fatti e il contesto del voto

La risoluzione votata dall’assemblea continentale fa seguito alle missioni d’indagine svolte dalle commissioni per i controlli di bilancio (CONT) e per le libertà civili (LIBE) durante maggio e giugno 2026.

I relatori hanno individuato segnali di peggioramento in diversi ambiti istituzionali, sollevando dubbi sulla tutela dei finanziamenti europei. Al voto del 20 maggio 2026 erano presenti 537 eurodeputati: 347 hanno sostenuto il testo, mentre i membri del Parlamento slovacco si sono divisi tra astensioni e voti contrari. Nel dibattito parlamentare sono emersi appelli a usare «tutti gli strumenti di applicazione» disponibili a Bruxelles.

Numeri e significato politico

I numeri della votazione e il linguaggio del testo indicano che il Parlamento intende esercitare una pressione politica significativa sulla Commissione. I deputati hanno chiesto formalmente alla Commissione di valutare l’esistenza di una situazione che configuri una violazione dei valori sanciti dall’articolo 2 dei Trattati e di considerare l’attivazione del meccanismo di condizionalità. Questo meccanismo, definito come procedura che può portare alla sospensione dei pagamenti del bilancio UE quando i fondi sono a rischio a causa di carenze nello stato di diritto, è al centro della discussione politica su come tutelare sia i principi comuni sia le risorse comunitarie.

Le aree di preoccupazione indicate dai deputati

Secondo le missioni e le successive analisi parlamentari, le criticità non riguardano solo la gestione finanziaria, ma anche la qualità della democrazia: l’indipendenza della magistratura, la libertà dei media, il ruolo delle ONG e la tutela delle minoranze sono stati citati come punti di attenzione. I deputati hanno osservato interventi normativi e pratiche politiche che, a loro avviso, indeboliscono gli anticorpi istituzionali contro la corruzione e compromettono il controllo pubblico sull’uso delle risorse europee.

Ambiti specifici monitorati

Tra le misure che hanno allarmato i parlamentari figurano riforme del codice penale, cambiamenti nella governance del servizio pubblico radiotelevisivo e proposte costituzionali contestate. Le critiche segnalano attacchi pubblici e pressioni su giornalisti, organizzazioni della società civile e rappresentanti delle minoranze, oltre a decisioni che potrebbero indebolire organismi indipendenti. I relatori hanno paragonato la traiettoria osservata in Slovacchia a episodi precedenti in altri Stati membri, segnalando la necessità di reazioni preventive.

Prossimi sviluppi: strumenti e percorsi possibili

La risoluzione sollecita la Commissione a valutare se avviare la fase formale del meccanismo di condizionalità, che prevede una notifica ufficiale a Bratislava e tempi per le risposte correttive. L’attivazione completa del meccanismo potrebbe portare alla sospensione dei pagamenti se le carenze non venissero sanate. Anche se il provvedimento parlamentare non obbliga la Commissione, esso rappresenta un forte impulso politico e aumenta la probabilità che Bruxelles passi a un esame più approfondito e a eventuali misure di enforcement.

Reazioni politiche e strategia del Parlamento

Nel giorno della votazione il Gruppo del Partito Popolare Europeo ha organizzato una conferenza stampa a Strasburgo, convocando figure come Tomáš Zdechovský e Javier Zarzalejos per spiegare le ragioni del documento e aggiornare i media sugli esiti delle missioni del 2026. I promotori della risoluzione hanno definito il testo come un avvertimento solenne al governo slovacco guidato da Robert Fico, ribadendo che l’Unione non può limitarsi a essere un fornitore di risorse economiche senza garanzie sul rispetto dei principi democratici.

La vicenda rimane sotto osservazione: le prossime mosse della Commissione, le risposte di Bratislava e l’evoluzione politica interna determineranno se il confronto si risolverà in misure diplomatiche o proseguirà verso strumenti più stringenti. Quel che è certo è che il dibattito rafforza il tema della condizionalità dei fondi come leva politica centrale per la tutela dei valori europei.