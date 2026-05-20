Bollette anomale: 90enne di Troina contesta una richiesta da 12mila euro

Il caso è esploso quando una pensionata di 90 anni residente a Troina, in provincia di Enna, ha ricevuto una richiesta di pagamento per circa 12mila euro da parte del gestore idrico locale, AcquaEnna Spa. La cifra è presentata come conguaglio riferito a un periodo di 14 mesi e indica un consumo medio che sorprende per la sua entità: circa 7 mila litri al giorno.

La notizia, pubblicata il 20/05/2026, ha sollevato interrogativi sulla correttezza delle letture, sui criteri di calcolo e sulle eventuali responsabilità del fornitore.

La fattura contestata

Secondo quanto riportato nella documentazione ricevuta, il conteggio totale corrisponde a un uso quotidiano consistente che non rispecchia il profilo abitativo della famiglia interessata: si tratta di una piccola abitazione con tre persone, una delle quali convivente con disabilità.

La differenza rispetto a una bolletta precedente è notevole: a gennaio del 2026 la stessa famiglia aveva ricevuto un rendiconto di circa 197 metri cubi, valore coerente con i consumi tipici di tre persone. Il salto a consumi medi così elevati ha spinto i familiari a chiedere spiegazioni e a valutare se si tratti di un errore di misurazione, di imputazione o di un conguaglio riferito a periodi più remoti.

Dettagli tecnici e dubbi sul conguaglio

Il termine conguaglio qui assume un ruolo centrale: per molti utenti è un meccanismo che corregge fatturazioni precedenti, ma quando il periodo retroattivo è ampio può generare importi sproporzionati. In questo caso la famiglia sospetta che il conguaglio possa riguardare consumi non addebitati per anni, circostanza che porterebbe ad interrogarsi sul calcolo e sui limiti temporali. Dal punto di vista normativo, la possibile applicazione della prescrizione sulle somme non fatturate da decenni potrebbe ridurre la possibilità di recupero, rendendo controversa la richiesta di AcquaEnna Spa.

Impatto sulla famiglia e reazione

La richiesta economica ha un impatto evidente sul nucleo familiare: la casa è piccola e le finanze non sono certo strutturate per sostenere un pagamento così oneroso, soprattutto essendo intestata a una pensionata di 90 anni. Oltre alla componente economica, emerge la preoccupazione per la vulnerabilità della persona coinvolta e per la necessità di chiarimenti rapidi e trasparenti. Per questi motivi la famiglia ha deciso di rivolgersi a un legale, puntando a verificare la regolarità delle bollette, a chiedere una verifica del contatore e a valutare eventuali azioni per contestare l’addebito.

Aspetti procedurali e verifiche consigliate

Prima di procedere con pagamenti o accordi, gli esperti suggeriscono alcune verifiche: la lettura diretta del contatore, la richiesta dei dettagli di fatturazione e la verifica delle serie storiche delle bollette per ricostruire il profilo di consumo. È utile anche richiedere a AcquaEnna Spa la documentazione che giustifica il conguaglio di 14 mesi e l’eventuale periodo retroattivo preso in considerazione. Qualora emergessero errori tecnici o amministrativi, la famiglia potrebbe ottenere una rettifica; in caso contrario, restano aperte valutazioni civili e, se del caso, amministrative.

Possibili sviluppi e consigli per gli utenti

Il caso di Troina è un promemoria sulla necessità di controllare con attenzione le bollette e di conservare la documentazione storica dei consumi. Quando una fattura appare anomala, è opportuno rivolgersi tempestivamente al fornitore e, se necessario, a un consulente legale. L’esperienza di questa famiglia evidenzia anche il ruolo delle tutele per le persone fragili: chiedere assistenza a servizi di tutela del consumatore può accelerare le verifiche. La vicenda è al momento in fase di approfondimento e la scelta della famiglia di ricorrere a un legale sottolinea la volontà di chiarire ogni aspetto prima di qualsiasi pagamento.